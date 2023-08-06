Путь ИИстинный: как искусственный интеллект используется в туризме

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) регулярно совершенствуются и интегрируются в разные отрасли. Например, в области туризма ИИ может сделать путешествия и обслуживание для клиентов функциональнее. Одним из наиболее многообещающих направлений для применения искусственного интеллекта в этой области является персонализация путешествий. ИИ-системы позволяют автоматически анализировать огромное количество данных, лучше понимать и даже предсказывать предпочтения путешественников. Заменят ли нейросети турагентов и как ИИ влияет на ценообразование — разбирались «Известия».

Варианты применения

Способность искусственного интеллекта выполнять задачи, которые традиционно требовали когнитивных функций человека, сделала его особенно полезным для тех, кто работает в индустрии туризма, поскольку внедрение ИИ может сэкономить время и деньги бизнеса, потенциально устраняя человеческие ошибки и позволяя выполнять задачи быстро и в любое время суток.

— Искусственный интеллект активно проникает в сферу туризма — от нейросетей для создания картинок для сайта агентства или отеля до управления операционной работой. ИИ помогает в бизнес-аналитике, прогнозировании цен на билеты, поиске самых выгодных предложений для туристов, уже тестируются системы маркировки багажа с помощью ИИ, которые позволяют отслеживать местоположение чемодана по фото, — рассказал «Известиям» директор по развитию компании TeamJet Тимофей Крышка.

По словам эксперта, ИИ может значительно изменить роль туристического агента, однако только частично.

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— ИИ будет играть важную роль в автоматизации и оптимизации многих процессов, что снизит нагрузку на сотрудников отрасли. Но решения, принимаемые ИИ, всё же должны быть утверждены и заданы специалистами. К тому же многие клиенты всё же предпочитают человеческое взаимодействие при планировании поездок и обсуждении своих требований и предпочтений , — подчеркнул эксперт.

Создатель искусственного интеллекта NIKA Никита Дмитрук придерживается такого же мнения и считает, что полная замена туроператоров нейросетями маловероятна.

— Всё-таки при покупке тура большую роль играет именно человеческий фактор, когда для пары с детьми подбирают действительно оптимальный маршрут, основываясь на личном опыте, а не на информации из Сети, — отметил Дмитрук.

Гостиничный бизнес

Для отелей и других предприятий туристической индустрии одним из самых востребованных применений искусственного интеллекта является онлайн-помощь клиентам. В частности, уже получило широкое распространение использование чат-ботов на платформах социальных сетей, а также в приложениях для обмена мгновенными сообщениями. При таком использовании ИИ может отвечать на вопросы и предоставлять клиентам ценную информацию, даже если представитель службы поддержки недоступен. В некоторых отелях появляются системы умного дома, роботы-помощники, чат-боты, системы аналитики данных о гостях. Согласно отчету, опубликованному Vero Solutions, ожидается, что к 2030 году роботы заменят людей в процессе регистрации заселения. Отель Henn-na в Нагасаки — это первый в мире отель, полностью укомплектованный многоязычными роботами, которые в основном используются для регистрации и выселения. Еще одно инновационное решение для искусственного интеллекта — «Конни», робот, поселившийся в отеле Hilton McLean в Вирджинии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Также искусственный интеллект помогает отелям решать маркетинговые задачи и улучшать сервис — алгоритмы ИИ могут анализировать большие объемы данных о клиентах, чтобы определить и предсказать их предпочтения для создания персонализированных услуг и рекламных сообщений. Запросы гостей отелей растут, поэтому ИИ постепенно становится необходимым инструментом, который позволяет отелям, особенно крупным сетям, предоставлять качественный сервис и оставаться привлекательными для посетителей, — рассказал Тимофей Крышка.

Влияние на цену

Многие предприятия в сфере путешествий и туризма используют гибкую модель ценообразования, основанную на уровне спроса и уровне доступности. Это относится к отелям, авиакомпаниям и различным другим видам туристического бизнеса — ИИ в индустрии путешествий и туризма может сыграть важную роль в оптимизации такой стратегии. Благодаря способности искусственного интеллекта быстро организовывать и анализировать данные становится значительно проще разумно корректировать цены и гарантировать, что установленный уровень имеет смысл.

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— В качестве примера применения ИИ в туризме можно назвать механизм динамического ценообразования. Авиакомпании и отели часто поднимают цены при повторном поиске заказа — это и есть результат работы искусственного интеллекта. В отелях такие системы называются RMS. Чем выше спрос, тем выше поднимается цена, и наоборот. Кстати, по такому же принципу работают сервисы заказа такси, — рассказал в беседе с «Известиями» основатель консалтинговой компании в сфере гостеприимства HotConsulting Роман Сабиржанов.

Туристический прогноз

Прогнозирование — одно из самых частых применений искусственного интеллекта в индустрии путешествий и туризма, и это потенциально может быть использовано для значительного сокращения перерывов в поездках и решения любых возникающих проблем. Например, ИИ может брать исторические данные для выявления тенденций, которые затем будут полезны для точного прогнозирования вероятности задержки рейсов. В качестве альтернативы ИИ может собирать данные из прогнозов погоды, сравнивать их с прошлыми сведениями и давать рекомендации или советы.

В сфере бронирования отелей основная задача — «предсказать» решение пользователя, понять, куда он собирается поехать еще до того, как он наберет первую букву в поисковике. Проанализировав все отзывы по отелю, система предлагает пользователю его «плюсы», притом только интересные гостю, что существенно экономит время на чтение отзывов. Система также может прогнозировать, как скоро у отеля забронируют все номера, чтобы пользователь знал, сколько у него есть времени на принятие решения. Это работает и для владельца отеля: система советует, что нужно изменить, чтобы повысить привлекательность объекта, конверсию по каждой заявке. На основе анализа динамики заполняемости отеля ИИ рекомендует оптимальное ценообразование и выбор программ лояльности. Об этом «Известиям» рассказал основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха «Твил.ру» Алексей Черепахин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Компании в сфере путешествий и туризма сталкиваются со многими различными видами мошенничества с платежами, и ИИ может быть ценным инструментом для обнаружения и предотвращения многих из этих проблем. Одним из основных способов достижения результата является распознавание образов и поведенческий анализ. Анализируя данные о предыдущих случаях мошенничества, можно выявить попытку мошенничества с платежами до того, как будет нанесен какой-либо серьезный ущерб. Оповещения могут быть настроены, чтобы помечать подозрительную активность для человеческого вмешательства.

Перспективы развития

Решения задач через обучение математической модели на базе множества реальных данных требует огромного статистического массива исходных данных, собрать и обработать которые под силу только крупным туристическим объектам или компаниям, обслуживающим десятки и сотни тысяч людей в день. Для отечественного рынка туристических услуг задача сбора массива статистических данных пока представляется трудновыполнимой, так как крупные операторы заняты восстановлением после пандемии, а гостиницы, как правило, не имеют информации о том, чем туристы занимаются за пределами гостиницы, а значит, им неоткуда взять данные для ИИ . Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Вадим Жуков.

— Появление огромных моделей с миллиардами параметров может кардинально поменять нынешнюю ситуацию. Мощности процессоров позволяют анализировать большие объемы данных, научные исследования в области машинного обучения достигли успехов и применяются во многих областях, — отметил Жуков.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сфера туризма тоже старается идти в ногу со временем. Так, агрегатор для бронирования отелей Booking представил сервис Booking Experiences, который с помощью ИИ помогает туристу организовать досуг и приобрести билеты без очереди в популярных мировых столицах с помощью QR-кода. Крупнейшие круизные компании Royal Caribbean и Carnival используют ИИ для прогнозирования спроса и совершенствования закупок.