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Путь ИИстинный: как искусственный интеллект используется в туризме

Самым востребованным направлением внедрения нейросетей является поддержка клиентов
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Технологии искусственного интеллекта (ИИ) регулярно совершенствуются и интегрируются в разные отрасли. Например, в области туризма ИИ может сделать путешествия и обслуживание для клиентов функциональнее. Одним из наиболее многообещающих направлений для применения искусственного интеллекта в этой области является персонализация путешествий. ИИ-системы позволяют автоматически анализировать огромное количество данных, лучше понимать и даже предсказывать предпочтения путешественников. Заменят ли нейросети турагентов и как ИИ влияет на ценообразование — разбирались «Известия».

Варианты применения

Способность искусственного интеллекта выполнять задачи, которые традиционно требовали когнитивных функций человека, сделала его особенно полезным для тех, кто работает в индустрии туризма, поскольку внедрение ИИ может сэкономить время и деньги бизнеса, потенциально устраняя человеческие ошибки и позволяя выполнять задачи быстро и в любое время суток.

— Искусственный интеллект активно проникает в сферу туризма — от нейросетей для создания картинок для сайта агентства или отеля до управления операционной работой. ИИ помогает в бизнес-аналитике, прогнозировании цен на билеты, поиске самых выгодных предложений для туристов, уже тестируются системы маркировки багажа с помощью ИИ, которые позволяют отслеживать местоположение чемодана по фото, — рассказал «Известиям» директор по развитию компании TeamJet Тимофей Крышка.

По словам эксперта, ИИ может значительно изменить роль туристического агента, однако только частично.

коворкинг
Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

ИИ будет играть важную роль в автоматизации и оптимизации многих процессов, что снизит нагрузку на сотрудников отрасли. Но решения, принимаемые ИИ, всё же должны быть утверждены и заданы специалистами. К тому же многие клиенты всё же предпочитают человеческое взаимодействие при планировании поездок и обсуждении своих требований и предпочтений, — подчеркнул эксперт.

Создатель искусственного интеллекта NIKA Никита Дмитрук придерживается такого же мнения и считает, что полная замена туроператоров нейросетями маловероятна.

— Всё-таки при покупке тура большую роль играет именно человеческий фактор, когда для пары с детьми подбирают действительно оптимальный маршрут, основываясь на личном опыте, а не на информации из Сети, — отметил Дмитрук.

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Гостиничный бизнес

Для отелей и других предприятий туристической индустрии одним из самых востребованных применений искусственного интеллекта является онлайн-помощь клиентам. В частности, уже получило широкое распространение использование чат-ботов на платформах социальных сетей, а также в приложениях для обмена мгновенными сообщениями. При таком использовании ИИ может отвечать на вопросы и предоставлять клиентам ценную информацию, даже если представитель службы поддержки недоступен. В некоторых отелях появляются системы умного дома, роботы-помощники, чат-боты, системы аналитики данных о гостях. Согласно отчету, опубликованному Vero Solutions, ожидается, что к 2030 году роботы заменят людей в процессе регистрации заселения. Отель Henn-na в Нагасаки — это первый в мире отель, полностью укомплектованный многоязычными роботами, которые в основном используются для регистрации и выселения. Еще одно инновационное решение для искусственного интеллекта — «Конни», робот, поселившийся в отеле Hilton McLean в Вирджинии.

отель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Также искусственный интеллект помогает отелям решать маркетинговые задачи и улучшать сервис — алгоритмы ИИ могут анализировать большие объемы данных о клиентах, чтобы определить и предсказать их предпочтения для создания персонализированных услуг и рекламных сообщений. Запросы гостей отелей растут, поэтому ИИ постепенно становится необходимым инструментом, который позволяет отелям, особенно крупным сетям, предоставлять качественный сервис и оставаться привлекательными для посетителей, — рассказал Тимофей Крышка.

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Влияние на цену

Многие предприятия в сфере путешествий и туризма используют гибкую модель ценообразования, основанную на уровне спроса и уровне доступности. Это относится к отелям, авиакомпаниям и различным другим видам туристического бизнеса — ИИ в индустрии путешествий и туризма может сыграть важную роль в оптимизации такой стратегии. Благодаря способности искусственного интеллекта быстро организовывать и анализировать данные становится значительно проще разумно корректировать цены и гарантировать, что установленный уровень имеет смысл.

аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В качестве примера применения ИИ в туризме можно назвать механизм динамического ценообразования. Авиакомпании и отели часто поднимают цены при повторном поиске заказа — это и есть результат работы искусственного интеллекта. В отелях такие системы называются RMS. Чем выше спрос, тем выше поднимается цена, и наоборот. Кстати, по такому же принципу работают сервисы заказа такси, — рассказал в беседе с «Известиями» основатель консалтинговой компании в сфере гостеприимства HotConsulting Роман Сабиржанов.

Туристический прогноз

Прогнозирование — одно из самых частых применений искусственного интеллекта в индустрии путешествий и туризма, и это потенциально может быть использовано для значительного сокращения перерывов в поездках и решения любых возникающих проблем. Например, ИИ может брать исторические данные для выявления тенденций, которые затем будут полезны для точного прогнозирования вероятности задержки рейсов. В качестве альтернативы ИИ может собирать данные из прогнозов погоды, сравнивать их с прошлыми сведениями и давать рекомендации или советы.

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В сфере бронирования отелей основная задача — «предсказать» решение пользователя, понять, куда он собирается поехать еще до того, как он наберет первую букву в поисковике. Проанализировав все отзывы по отелю, система предлагает пользователю его «плюсы», притом только интересные гостю, что существенно экономит время на чтение отзывов. Система также может прогнозировать, как скоро у отеля забронируют все номера, чтобы пользователь знал, сколько у него есть времени на принятие решения. Это работает и для владельца отеля: система советует, что нужно изменить, чтобы повысить привлекательность объекта, конверсию по каждой заявке. На основе анализа динамики заполняемости отеля ИИ рекомендует оптимальное ценообразование и выбор программ лояльности. Об этом «Известиям» рассказал основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха «Твил.ру» Алексей Черепахин.

отпуск
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Компании в сфере путешествий и туризма сталкиваются со многими различными видами мошенничества с платежами, и ИИ может быть ценным инструментом для обнаружения и предотвращения многих из этих проблем. Одним из основных способов достижения результата является распознавание образов и поведенческий анализ. Анализируя данные о предыдущих случаях мошенничества, можно выявить попытку мошенничества с платежами до того, как будет нанесен какой-либо серьезный ущерб. Оповещения могут быть настроены, чтобы помечать подозрительную активность для человеческого вмешательства.

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Перспективы развития

Решения задач через обучение математической модели на базе множества реальных данных требует огромного статистического массива исходных данных, собрать и обработать которые под силу только крупным туристическим объектам или компаниям, обслуживающим десятки и сотни тысяч людей в день. Для отечественного рынка туристических услуг задача сбора массива статистических данных пока представляется трудновыполнимой, так как крупные операторы заняты восстановлением после пандемии, а гостиницы, как правило, не имеют информации о том, чем туристы занимаются за пределами гостиницы, а значит, им неоткуда взять данные для ИИ. Об этом «Известиям» рассказал доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Вадим Жуков.

— Появление огромных моделей с миллиардами параметров может кардинально поменять нынешнюю ситуацию. Мощности процессоров позволяют анализировать большие объемы данных, научные исследования в области машинного обучения достигли успехов и применяются во многих областях, — отметил Жуков.

билеты
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Сфера туризма тоже старается идти в ногу со временем. Так, агрегатор для бронирования отелей Booking представил сервис Booking Experiences, который с помощью ИИ помогает туристу организовать досуг и приобрести билеты без очереди в популярных мировых столицах с помощью QR-кода. Крупнейшие круизные компании Royal Caribbean и Carnival используют ИИ для прогнозирования спроса и совершенствования закупок.

Пока это лишь эксперименты отдельных компаний, которые хотят оставаться в тренде, до коммерческого успеха здесь еще очень далеко. Однако, если благодаря ИИ-технологиям клиентам станет удобнее или дешевле приобретать туристические услуги, а бизнес получит от этого выгоду, спрос на них будет, — считает эксперт.

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