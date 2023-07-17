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В России создадут оперативный штаб по искусственному интеллекту

Чернышенко поручил Минэкономразвития РФ создать оперативный штаб по искусственному интеллекту
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом в понедельник, 17 июля, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера по итогам совещания с регионами.

Функции руководителя штаба будет выполнять замминистра экономического развития Максим Колесников.

Технологии ИИ помогут упростить предоставление услуг для россиян, в том числе в электронном виде.

Чернышенко поручил усилить работу по включению программ внедрения ИИ в регионы в рамках стратегии цифровой трансформации.

«Прошу Минцифры включить в рейтинг эффективности деятельности руководителей цифровой трансформации критерии, связанные с внедрением ИИ в регионах. Контроль движения в рейтинге я буду держать на особом контроле», — сказал вице-премьер.

По его словам, руководители регионов до 1 сентября обязаны будут завершить работу по разработке стратегий, предусматривающих внедрение ИИ.

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28 июня замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов сообщил, что в России разрабатывается полноценный закон об ИИ. Он подчеркнул, что внедрение ИИ должно происходить при равном внимании к безопасности и экономической эффективности.

До этого, 15 июня, Чернышенко заявил «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 о том, что ИИ вносит существенный вклад в мировую экономику. По его словам, к 2025 году предполагается, что Россия выйдет на 1 трлн рублей выгоды от искусственного интеллекта. Также вице-премьер РФ добавил, что во всех взрослых клиниках Москвы более 1 млн диагнозов поставлены с помощью ИИ.

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