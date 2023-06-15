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Вице-премьер Чернышенко спрогнозировал до 1 трлн рублей выгоды от ИИ к 2025 году
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Вице-премьер Чернышенко спрогнозировал до 1 трлн рублей выгоды от ИИ к 2025 году

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Искусственный интеллект (ИИ) вносит существенный вклад в мировую экономику, поэтому в России рассчитывают довести выгоду от ИИ до 1 трлн рублей к 2025 году, заявил 15 июня «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«У нас президент не случайно проводит конференции каждый год по искусственному интеллекту и там очень существенные даются поручения, поскольку мы понимаем, что это вклад в мировую экономику. К 2030 году ожидается, что мировой вклад в ВВП будет порядка $17 трлн, и мы свою справедливую долю конечно в этом должны получить. К 2025 году, я думаю, выйдем на 1 трлн рублей эффекта от искусственного интеллекта», — сказал он.

Чернышенко указал, что во всех взрослых клиниках Москвы искусственный интеллект осуществляет поддержку врачебных решений, более 1 млн диагнозов поставлены с помощью ИИ. Он добавил, что существует немало и электронных изданий, в которых и текст, и изображение создает искусственный интеллект.

«[Издания] вполне на очень высоком редакторском уровне, сложно отличимом от того, что делают ваши коллеги своим трудом. Поэтому надо просто уметь это эффективно использовать», — резюмировал вице-премьер.

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Ранее в этот день вице-премьер Чернышенко призвал не демонизировать искусственный интеллект. Он отметил, что ИИ — мощный инструмент повышения эффективности любых рутинных процессов.

Первый заместитель председателя «Сбера» Александр Ведяхин в ходе экономического форума заявил, что следующим шагом в развитии технологий ИИ станет создание аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые искусственным интеллектом.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент РФ Владимир Путин.

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