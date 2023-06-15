Чернышенко рассказал о развитии искусственного интеллекта в России

Искусственный интеллект (ИИ) — это очень мощный инструмент повышения эффективности любых рутинных процессов. Об этом 15 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У меня очень спокойное, профессиональное, поскольку я программист по образованию, математик, отношение к искусственному интеллекту. Я бы его не демонизировал. Понятно, что это алгоритмы, которые работают с большими объемами размеченных данных. Здесь вопрос в том, чьи это данные, кто их размечал, и какие алгоритмы. <…> Мир сейчас действительно находится на пороге так называемой сингулярности, когда будет качественный скачок использования этих технологий», — сказал он.

Чернышенко отметил, что искусственный интеллект может замещать большое количество традиционных профессий. По его словам, в РФ более 20% компаний начали использовать эту технологию.

«Мы как государство, как регулятор, конечно, попытаемся помогать, чтобы излишне не зарегулировать его, чтобы дать ему возможность развиваться, чтобы стимулировать использование технологии искусственного интеллекта. Мы поддерживаем, кончено, ученых, разработки. У нас шесть отобранных центров компетенции искусственного интеллекта, где действительно на мировом уровне осуществляются прикладные проекты в области искусственного интеллекта», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что есть отдельные дорожные карты, которые обязывают и государство софинансировать, и частных инвесторов участвовать в проектах ИИ для получения общего результата.

Ранее в этот день первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин, выступая в рамках ПМЭФ, заявил, что следующим шагом в развитии технологий искусственного интеллекта станет создание аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые ИИ.

Ведяхин отметил, что сегодня технологии ИИ позволяют «Сберу» начинать работу с проблемными кредитами еще до наступления просроченной задолженности и таким образом упреждать соответствующие риски. Данная работа, по словам первого зампреда банка, чрезвычайна важна, особенно в текущих экономических условиях.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.