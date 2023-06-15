В «Сбере» предсказали появление аудиторских программ для проверки ИИ

Следующим шагом в развитии технологий искусственного интеллекта станет создание аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые ИИ, считает первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин.

«Нужен искусственный интеллект, который проверяет наш ИИ, а потом мы как люди будем обсуждать эти выводы — вот это основной концепт, который будет действовать в ближайшие годы», — заявил он, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ведяхин отметил, что сегодня технологии ИИ позволяют «Сберу» начинать работу с проблемными кредитами еще до наступления просроченной задолженности и таким образом упреждать соответствующие риски. Данная работа, по словам первого зампреда банка, чрезвычайна важна, особенно в текущих экономических условиях.

Спикер также рассказал, как технологии искусственного интеллекта могут помочь в процессе проведения внешнего аудита: ИИ может сделать для проверяющего выжимку из большого объема документов. «В «Сбере» одних только нормативных документов более 10 тыс., это без учетов писем, разъяснений. Из этих документов выделяется самая суть, то, о чем вы как проверяющий хотите узнать. Такая выжимка существенно облегчает работу аудитора и улучшает качество аудита», — разъяснил Ведяхин.

Ранее председатель правления «Сбера» Герман Греф заявлял, что в 75% банковских процессов используются технологии ИИ. Финансовый эффект от этого в 2022 году составил 235 млрд рублей.