Реклама
Прямой эфир
Мир
Депутаты народной партии Швейцарии бойкотировали выступление Зеленского в парламенте
Армия
ВКС России нанесли удары по местам производства БПЛА на Украине
Спорт
Новым поставщиком формы сборных России по футболу стала компания Jogel
Интернет и технологии
Российским разработчикам видеоигр помогут вывести свои продукты на рынки
Мир
Глава МАГАТЭ назвал достаточным уровень воды для охлаждения на Запорожской АЭС
Мир
Путин указал на интенсивность контактов России со странами Африки
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Политика
Путин заявил о значимости отношений с Алжиром для России
Авто
Geely объявила цены на новую версию кроссовера Atlas Pro
Мир
Посла Швейцарии в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за акции против Эрдогана
Общество
Ковальчук назвал суверенитет в АПК главной задачей государства
Армия
Пасечник усомнился в существенном влиянии F-16 на ситуацию на фронте
Сюжет:

В «Сбере» предсказали появление аудиторских программ для проверки ИИ

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующим шагом в развитии технологий искусственного интеллекта станет создание аудиторских программ, которые будут проверять решения, принимаемые ИИ, считает первый зампред «Сбера» Александр Ведяхин.

«Нужен искусственный интеллект, который проверяет наш ИИ, а потом мы как люди будем обсуждать эти выводы — вот это основной концепт, который будет действовать в ближайшие годы», — заявил он, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ведяхин отметил, что сегодня технологии ИИ позволяют «Сберу» начинать работу с проблемными кредитами еще до наступления просроченной задолженности и таким образом упреждать соответствующие риски. Данная работа, по словам первого зампреда банка, чрезвычайна важна, особенно в текущих экономических условиях.

Спикер также рассказал, как технологии искусственного интеллекта могут помочь в процессе проведения внешнего аудита: ИИ может сделать для проверяющего выжимку из большого объема документов. «В «Сбере» одних только нормативных документов более 10 тыс., это без учетов писем, разъяснений. Из этих документов выделяется самая суть, то, о чем вы как проверяющий хотите узнать. Такая выжимка существенно облегчает работу аудитора и улучшает качество аудита», — разъяснил Ведяхин.

Ранее председатель правления «Сбера» Герман Греф заявлял, что в 75% банковских процессов используются технологии ИИ. Финансовый эффект от этого в 2022 году составил 235 млрд рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023