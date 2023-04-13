«Искусственный интеллект помогает улучшить качество услуг»

Страховая отрасль сегодня стремительно меняется: цифровизация диктует свои правила, и страховщики все активнее используют в своей работе современные технологии, автоматизируют бизнес-процессы, подключают к работе технологии искусственного интеллекта. О том, как как будет развиваться страхование дальше и как технологии могут помочь страховщикам приспособиться к новой реальности, генеральный директор компании «Инносети» Артем Ефимов рассказал в интервью «Известиям».

— Конкуренция на страховом рынке сегодня велика. За счет чего страховые компании сегодня могут завоевать клиента, какие эксклюзивные предложения могут дать конкурентные преимущества?

— Продукты и ценовая политика у лидеров страхового рынка типичны и быстро копируются конкурентами. Поэтому на первый план в страховании выходит персонализация предложений. Важно учитывать потребности и предпочтения страхователей, предлагать на их основе индивидуальные решения и тарифы. Трендом развития страховых услуг становится автоматический учет большого числа параметров при расчете тарифа, что помогает сформировать справедливую стоимость страховки. Один из примеров такого подхода — разработанная нашими специалистами платформа сопровождения потокового страхования грузов «Цунами». Она объединяет страховщиков и перевозчиков, выгодно решая задачи обеих сторон. Сегодня «Цунами» используют восемь из 15 крупнейших российских страховых компаний.

Платформа «Цунами» анализирует в режиме онлайн более 70 параметров грузоотправления: размер, тип, маршрут и т.д., а не только стоимость груза. На основании этих данных система автоматически рассчитывает персональный тариф для отправления.

— Будущее страховой отрасли — за специализацией, или, напротив, за объединением страховых продуктов в единую систему?

— Однозначно второй вариант. Сегодня застраховать можно практически все, что угодно. Страховые компании предлагают широкие линейки продуктов, а IT-технологии объединяют эти продукты в целостную экосистему. Например, можно создать синергию страховых продуктов и страховать не только финансовые риски, но и производственные и логистические. При этом клиент получит дисконт или специальные условия, если застрахует все риски в одной экосистеме. Компании продолжают инвестировать в разработку подобных онлайн-сервисов и суперприложений, где страхователи могут оформить комплексную страховку, обмениваться документами и получить консультацию в режиме одного окна.

— Сложно ли сегодня компаниям сохранять постоянных клиентов?

— Нестабильность и перестройка экономики под новые внешние факторы создает для страховщиков ситуацию, когда пролонгация полисов становится дороже, а отток клиентов вероятнее. Чтобы сохранить клиента, компании вынуждены уделять особое внимание выполнению соглашений по качеству и регулярно мониторить и анализировать клиентскую реакцию. На платформе «Цунами» мы автоматизируем бизнес-процессы по работе со страхователями. Мы создали анимированный дашборд, который демонстрирует важные метрики для страховых компаний и перевозчиков, по которым можно оценить удовлетворенность клиента сотрудничеством и построить стратегию работы.

Фото: Пресс-служба «Инносетей» Генеральный директор компании «Инносети» Артем Ефимов

— Сегодня, наверное, не найти такой отрасли, которую не затронули бы технологические изменения. Какие инновации сегодня приходят в страховой бизнес?

— IT-тренды последних лет пришли и в страхование: блокчейн и искусственный интеллект в отрасли помогает улучшить качество услуг и сформировать справедливые цены. Автоматизация страхования дает преимущество в скорости и клиентском сервисе. К примеру, на платформе «Цунами» запущена и успешно применятся услуга триггерного страхования сроков. Технология автоматически формирует весь пакет документов и собирает реквизиты для оформления выплаты по событию. Клиенту требуется заполнить минимум информации о том, куда произвести выплату, дальше процессы автоматизированы. Цифровизация позволила реализовать данную услугу на действительно высоком уровне. Кроме того, технология блокчейн исключает подмену информации при передаче данных — а значит, растет прозрачность и доверие участников.

В августе 2022 года в «Цунами» запустили робот по автоматическому урегулированию претензий, который позволил сократить срок урегулирования большей части претензий по срокам. Среднее время рассмотрения роботом претензии от регистрации до оформления на выплату составляет всего три минуты — клиент может получить деньги уже в день страхового случая. При традиционном страховании этот процесс мог тянуться днями.

— Помогают ли IT-решения обеспечить упомянутый вами индивидуальный подход к клиенту?

— Когда спрос нестабилен, компании стремятся переводить как можно больше постоянных затрат в переменные. Таким образом бизнес платит за ресурсы, только если пользуется ими. Данные устройств телеметрии можно интегрировать в страховую систему и использовать для новых решений, цена которых зависит от степени использования застрахованного объекта . Пример такого продукта, совместный проект компаний «Ренессанс страхование», «Передовые платежные решения» и «Инносети» — КАСКО «на время движения». Перевозчик может оформить стандартное КАСКО с оплатой внушительной суммы наперед, а может воспользоваться этим решением, при котором страховка активна, только когда машина находится в эксплуатации. Оплата за страхование происходит в момент заправки, по количеству литров рассчитывается пробег или срок, в течение которого полис будет действовать. В этом экономия на страховке может достичь порядка 30%, так как плата взимается только тогда, когда автомобиль активно используется и приносит доход.

— Сегодня для страховщиков следование современным технологическим трендам — вопрос желания или необходимости?