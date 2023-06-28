Замглавы Минцифры рассказал о разработке закона об ИИ в России
В России разрабатывается полноценный закон об искусственном интеллекте (ИИ), так как эта сфера нуждается в регулировании, заявил 28 июня замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.
«Мы этим занимаемся, соответствующее регулирование готовится. Одно из направлений — это обезличивание данных. Речь идет о том, чтобы поэтапно в пилотных проектах, наращивая технологии, переходить к общему регулированию, расширять, масштабировать правильные решения. Сначала должен быть полноценный закон об искусственном интеллекте, у нас такого закона пока нет», — сказал в беседе с «РИА Новости».
По словам Шойтова, такой закон разрабатывается, потому что любая высокая технология несет с собой риски.
«При использовании ИИ нужно находить баланс между безопасностью и экономической эффективностью», — отметил он.
21 июня в компании Toyota Motor сообщили о внедрении экспериментального софта по созданию новых автомобилей с использованием искусственного интеллекта. По словам представителей компании, с помощью современных технологий Toyota планирует усовершенствовать аэродинамические показатели выпускаемых автомобилей.
15 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил «Известиям» на полях ПМЭФ-2023 о том, что искусственный интеллект вносит существенный вклад в мировую экономику. Это стимулирует Россию довести выгоду от ИИ до 1 трлн рублей к 2025 году.