Здоровое питание: сколько энергии нужно искусственному интеллекту

В полном соответствии с поговоркой о том, что в золотую лихорадку лучше всего зарабатывают продавцы лопат, главными выигравшими от ИИ-бума в последние год-полтора стали производители компьютерного «железа». Однако, если судить по результатам бума криптовалют, на горизонте можно увидеть и других победителей — энергетиков. Станут ли ИИ-модели новым крупнейшим потребителем энергии на уровне биткоина и целых промышленных отраслей, разбирались «Известия».

Большие бумы

2022-й стал годом долгожданного прорыва в развитии искусственного интеллекта. Нейросети и генеративные сервисы существуют больше десятилетия, но никогда прежде они еще не вызывали такого колоссального интереса у публики — почти все пользователи интернета если не попробовали с ними поработать, то по крайней мере сталкивались с плодами их деятельности.

На экономике ИИ-бум пока не сказался напрямую: сообщения, что кого-то уволили, а на работу вместо бывших сотрудников приняли нейросеть, периодически проходили, но пока речи о настоящей массовости не идет. А вот на котировки на фондовых биржах влияние уже было оказано: компании, так или иначе связанные с интернет-технологиями, прекратили коррекцию и сейчас фактически отвязались от остального рынка, демонстрируя рекордные соотношения цены акций к получаемой прибыли — такова уверенность инвесторов в перспективности данного сектора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Однако нечто подобное наблюдалось совсем недавно. На рынке криптовалют дважды творилось самое настоящее безумие, когда котировки соответствующих активов росли в несколько раз. Цифровые валюты выглядели «следующим большим бумом» , который должен был перевернуть мировую экономику (конкретно финансовый сектор). На данный момент эти ожидания не сбылись, но, несмотря на явное охлаждение к теме, о результатах судить рано. Зато можно смело оценивать некоторые непредвиденные последствия.

Энергозатраты

Мало кто 10 лет назад ожидал, что майнинг криптовалют потребует таких вычислительных мощностей. Крипта оставила без всего ПК-геймеров, которые лишились возможности обновлять свое «железо» из-за дефицита видеокарт. Потреблялись гигантские объемы энергии. Майнинг одного только биткоина в 2022 году требовал 127 ТВт·ч электроэнергии в год — больше, чем общее потребление некоторых довольно крупных экономик.

Поэтому к разработке ИИ сейчас особо пристальное внимание именно в свете энергопотребления. Проблема, однако, в том, что общие затраты энергии на эту сферу деятельности исчерпывающе никто не подсчитал — даже те, кто непосредственно занимаются разработкой и тренировкой моделей. Есть только самые приблизительные цифры. Так, тренировка модели GPT-3 от OpenAI в 2021 году потребовала 1,287 Г Вт·ч. И это на пару порядков больше, чем раньше, если судить по числу параметров, на которых обучается программа: у GPT-3 их 175 млрд, тогда как у ее предшественника было всего 1,5 млрд.

Google, в свою очередь, тратит на разработку и поддержание ИИ от 10 до 15% своего общего потребления энергии, которое в 2021 году составляло 18,3 ТВ т·ч . При этом не указано, какая доля приходится на дата-центры, без которых ИИ в современном виде работать не будет.

Фото: Getty Images/picture alliance

Так или иначе, на данный момент в каждом отдельном случае получаются довольно умеренные цифры, которые трудно сопоставить с майнингом. Но нужно учитывать, что это, во-первых, данные за позапрошлый год — с тех пор модели стали мощнее и требовательнее в части энергорасходов. Во-вторых, на ниве ИИ свои силы не пробует сейчас только ленивый и численность известных нейросетей уверенно догоняет число криптовалют.

По словам эксперта Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Кирилла Черновола, энергопотребление напрямую зависит от сложности алгоритмов, то есть от объемов входных данных, времени выполнения задач и используемых вычислительных мощностей.

В этом смысле развитие искусственного интеллекта экстенсивными методами действительно может привести к росту энергопотребления, считает эксперт. По данным ресурса shalaginov.com и портала TechTarget, OpenAI обучил свою модель GPT-3 на 45 Тбайт данных. А для обучения финальной версии Megatron-LM (языковой модели, похожей на GPT-3) Nvidia задействовала 512 графических процессоров V100 в течение девяти дней, привел данные Кирилл Черновол.

— Так, один графический процессор V100 может потреблять от 250 до 300 Вт·ч. Если ориентироваться на 250 Вт, то 512 таких графических процессоров потребляют 128 кВт. Следовательно, обучение Megatron-LM в течение девяти дней стоит 27 648 кВт·ч, — указал эксперт.

Фото: Getty Images/SOPA Images

Экономия ресурсов

Как заявил директор Института искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев, самая большая и энергоемкая модель в мире на сегодня, ChatGPT, потребляет в месяц энергии примерно в 220 раз меньше, чем такой мегаполис, как Москва . Он добавил, что потребление энергии продолжит расти, но нужно сделать несколько оговорок.

— Во-первых, в некоторых задачах применение ИИ позволяет существенно сократить затраты, в том числе и энергии, — отметил собеседник. — Например, Институт ИИ Университета Иннополис разрабатывает модели ИИ для поиска материалов с заданными свойствами, альтернатива такому методу — расчет электронной структуры систем многих частиц с помощью суперкомпьютеров, что требует намного больше энергии, а ИИ-подход можно реализовать на домашнем компьютере.

Во-вторых, продолжает Кулеев, в беспилотном транспорте также применяется ИИ, но технически отсутствует возможность тратить много энергии. Для вычислений на борту существуют методы оптимизации. Например, программный код с языка Python, который де-факто является отраслевым стандартом в ИИ-сообществе, переписывается на язык C++, что позволяет экономить вычислительные ресурсы и электроэнергию.

Как заметил старший преподаватель бизнес-практики Школы управления Сколково Владимир Коровин, сравнивать работу с ИИ и майнинг не вполне корректно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Майнинговые системы конкурентные. Все участники вкладывают мощности в систему, и, если кто-то из них нарастил больше мощностей, другие должны пропорционально нарастить свои . Иначе они теряют возможность получить выигрыш, — говорит спикер. — Отсюда постоянная накрутка мощностей, которая глобальной ценности не несет, но помогает участникам отстаивать свою долю.

Он добавил, что настоящего ИИ на данный момент не существует — у имеющихся сейчас нейросетей в принципе отсутствует многозадачность.

— Если вы хотите создать систему, которая будет одновременно распознавать речь и видео, вам придется создать две системы с точки зрения вычислительных мощностей. Пока что прорывов в универсальности систем нет. Вы натренировываете систему на определенный класс задач, но для другого класса вам уже нужна другая система с сопоставимыми вычислительными мощностями, — пояснил Владимир Коровин.

Поэтому, с одной стороны, в будущем ИИ может двигаться к линейному расширению мощностей, прогнозирует специалист. Как в примере с речью и видео, системе просто нужно вдвое увеличить свою вычислительную мощность. Однако человечество таким путем не идет, оно следует за ростом мощностей аппаратных. По словам эксперта, если сравнить энергопотребление компьютера из 1990-х, который был в сотни раз медленнее, и современную модель, колоссальной разницы не будет. Затраты энергии если и выросли, то очень несущественно.

Фото: ТАСС/DPA/Klaus Ohlenschläger

Между тем небольшой рост энергозатрат — прямое следствие закона Мура, который предусматривал, что количество транзисторов на микрочипе должно удваиваться каждые два года . Это означает, что сами чипы должны становиться всё меньше при сохранении плотности своей мощности и, значит, более энергетически эффективными.