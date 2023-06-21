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Toyota начала использовать нейросети в создании новых моделей

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Фото: youtube.com/Toyota Research Institute
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Японский производитель Toyota Motor внедрил экспериментальный софт по созданию новых автомобилей с использованием искусственного интеллекта, сообщает 21 июня пресс-служба компании.

Для начала Toyota внедрила нейросети в отделе дизайна, где сотрудники выдают программному обеспечению подсказки, как должен выглядеть готовый проект автомобиля. Например, дизайнер определяет тип кузова автомобиля, его длину, фактуру кузовных деталей. После этого искусственный интеллект обрабатывает введенные теги и предлагает сотруднику, который занимается автодизайном, готовые шаблоны перспективных моделей, после чего дизайнер занимается их доработкой.

По словам представителей компании, с помощью современных технологий Toyota планирует усовершенствовать аэродинамические показатели выпускаемых автомобилей.

В Toyota пока не готовы называть искусственный интеллект полноценным инструментом для создания новых моделей. Вместо этого производитель придерживается концепции, что работа нейросети может послужить источником вдохновения, «костылем» для дизайнеров. О внедрении таких технологий в другие производственные процессы Toyota пока не задумывалась.

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21 июня корпорация Toyota Motor анонсировала новое поколение минивэна Alphard и люксовой версии Vellfire. Четвертое поколение семейства Alphard в первую очередь выделяется улучшенной жесткостью конструкции кузова. Это стало возможным благодаря модульной платформе TNGA (GA-K), которая позволяет подогнать структуру кузова под стандарты однообъемных автомобилей. В частности, в нижней части платформы расположена V-образная распорка.

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