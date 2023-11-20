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Новый президент Аргентины сообщил о планах посетить США и Израиль

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей намерен до инаугурации 10 декабря совершить поездки в США и Израиль. Об этом 20 ноября он сообщил в эфире радиостанции Mitre.

«Моя первая поездка будет в Соединенные Штаты, а затем я собираюсь поехать в Израиль, прежде чем вступить в должность», — сказал он.

Данные поездки будут носить частный характер, добавил Милей. В частности, Израиль новый аргентинский лидер посетит на днях, соответствующая договоренность уже достигнута с послом страны в Аргентине. О возможности встреч с представителями властей США и Израиля избранный президент не упоминал.

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Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура, прошедшего 19 ноября. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

В тот же день посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что новый президент страны сохранит приверженность Буэнос-Айреса многополярному миру. Также посол выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и заверил в том, что Россия останется для Аргентины надежным союзником.

Президент Колумбии Густаво Петро в связи с избранием Милея выразил сожаление о том, что неолиберализм больше не в силах помочь миру. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, напротив, поздравил Милея с победой и выразил готовность сотрудничать со страной в будущем.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.

Директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской считает, что фактически Милей закрывает доступ в аргентинскую экономику для стран БРИКС, куда он не собирается вступать, а вектор его политики указывает на дальнейшую ориентацию экономики Аргентины на Соединенные Штаты.

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