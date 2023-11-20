Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее

Директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с «Известиями» 20 ноября оценил перспективы формирования политики Аргентины при новоизбранном президенте Хавьере Милее.

«Хавьер Милей позиционирует себя как анархо-капиталист и минархист. Это говорит о том, что роль государства в экономике должна быть сокращена до абсолютного минимума. <…> Это формула создана для того, чтобы США могли контролировать экономику таких вот свободных и демократических в кавычках, конечно, стран», — сказал Лидовской.

Он отметил, что в последнее время усилилась роль Китая, России и Бразилии в инвестиционной сфере, а РФ стала значимым игроком в международном инвестировании.

«Сам факт того, что мы можем занимать какой-то рынок в определенных странах очень беспокоит США, именно поэтому Хавьер Милей вот так высказывается против Китая, России, Бразилии. Именно эти три страны он упомянул как недружественные для себя и сказал, что его правительство не будет работать ни с Китаем, ни с Россией, ни с Бразилией», — добавил эксперт.

Лидовской объяснил, что всё это говорит о том, что Милей закрывает доступ в аргентинскую экономику для стран БРИКС, куда он не собирается вступать, а вектор его политики говорит о том, что произойдет продажа экономики Аргентины Соединенным Штатам Америки.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

«Аргентина не будет вступать в БРИКС. Соответственно, БРИКС будет несколько в смешном положении, когда приняло решение принять Аргентину этим летом. Аргентина сейчас от этого предложения бодро откажется», — указал Солонников.

Ранее в этот день стало известно, что победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стал оппозиционер Хавьер Милей. Согласно подсчету 87% бюллетеней, за Милея отдали 56% голосов, а за его соперника-кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

Сам Милей в ходе свое первого выступления перед народом сказал, что нынешняя обстановка в Аргентине является критической и стране требуются радикальные перемены.

Комментируя это, посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов выразил надежду, что новый президент Аргентины сохранит приверженность страны многополярному миру. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, заверив, что Россия останется для Аргентины надежным союзником.