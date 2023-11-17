ЦАХАЛ обнаружила возле больницы в Газе тело одной из похищенных военнослужащих

Армия обороны Израиля заявила об обнаружении в одном из строений у больницы «Аш-Шифа» в Газе тела израильской военнослужащей Ноа Марчиано, которую похитило палестинское движение ХАМАС. Об этом в пятницу, 17 ноября, говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«После процесса опознания, который был проведен военными медиками и персоналом раввината, вчера (четверг) представители Армии обороны Израиля сообщили ее семье, что ее тело было извлечено и возвращено на израильскую территорию», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что перед ЦАХАЛ стоит задача найти пропавших без вести и вернуть похищенных домой.

«Армия обороны Израиля действует бок о бок и в полной координации с соответствующими национальными учреждениями и органами безопасности для выполнения этих задач», — подчеркнули там.

Накануне возле «Аш-Шифы» также было найдено тело Йехудит Вайс — одной из похищенных 7 октября заложниц. Уточнялось, что в строении, где находилось ее тело, обнаружили военное снаряжение.

Тогда же, 16 ноября, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что власти страны не получают от палестинского движения ХАМАС информации о заложниках, поэтому вынуждены вести бои, чтобы освободить их.

15 ноября стало известно о взрывах в больнице «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

Палестинское правительство 12 ноября сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. На следующий день телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.