ЦАХАЛ обнаружила рядом с больницей в Газе тело одной из похищенных заложниц

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила рядом с больницей Аш-Шифа в секторе Газа тело одной из похищенных 7 октября заложниц. Об этом 16 ноября говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Тело Йехудит Вайс, которая была похищена террористами ХАМАС, было извлечено подразделениями Армии обороны Израиля из строения, находящегося рядом с больницей, и перевезено на израильскую территорию», — сообщили в пресс-службе.

Добавляется, что в строении, где находилось тело погибшей заложницы, было также обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и ручной противотанковый пулемет.

Ранее в этот день президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что власти страны не получают от палестинского движения ХАМАС информации о заложниках, поэтому вынуждены вести бои, чтобы освободить их.

15 ноября стало известно о взрывах в больнице Аш-Шифа во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

Палестинское правительство 12 ноября сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. На следующий день телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Тогда же глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа. За день до этого он призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.