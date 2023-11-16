Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа за время конфликта погибли 198 врачей и медработников
Спорт
Армения сыграла вничью с Уэльсом в матче отборочного турнира Евро-2024
Мир
Спецборт МЧС со 120 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву
Мир
В ООН сообщили о множестве погибших детей в результате ударов по школам в Газе
Мир
Политик Филиппо призвал прекратить поставки оружия для ВСУ
Мир
Reuters сообщило о подрыве на мине в Черном море балкера с зерном
Спорт
Российский теннисист Медведев проиграл Синнеру в полуфинале итогового турнира АТР
Мир
Во Франции признали стойкость России под санкционным натиском Запада
Армия
Сальдо сообщил о приказе ВСУ не забирать раненых солдат с левобережья Херсонщины
Мир
В Словакии заявили об отказе поддерживать санкции ЕС на топливо для АЭС из России
Мир
Армия Израиля заявила о расширении военных действий в секторе Газа
Культура
Лауреатами первой Эрмитажной премии стали Гергиев и Дуато
Мир
В конгрессе США призвали заблокировать TikTok из-за антисемитского контента
Сюжет:

ЦАХАЛ обнаружила рядом с больницей в Газе тело одной из похищенных заложниц

0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила рядом с больницей Аш-Шифа в секторе Газа тело одной из похищенных 7 октября заложниц. Об этом 16 ноября говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Тело Йехудит Вайс, которая была похищена террористами ХАМАС, было извлечено подразделениями Армии обороны Израиля из строения, находящегося рядом с больницей, и перевезено на израильскую территорию», — сообщили в пресс-службе.

Добавляется, что в строении, где находилось тело погибшей заложницы, было также обнаружено военное снаряжение, включая автоматы Калашникова и ручной противотанковый пулемет.

«Они хотят убить евреев и уничтожить Израиль»
Представитель ЦАХАЛ Анна Уколова — о штурме больницы «Аль-Шифа», ходе наземной операции и возможном открытии нового фронта

Ранее в этот день президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что власти страны не получают от палестинского движения ХАМАС информации о заложниках, поэтому вынуждены вести бои, чтобы освободить их.

15 ноября стало известно о взрывах в больнице Аш-Шифа во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

Палестинское правительство 12 ноября сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. На следующий день телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

Тогда же глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа. За день до этого он призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023