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Эвакуированные из сектора Газа россияне прибыли в аэропорт Домодедово

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Самолет МЧС РФ из Каира приземлился в аэропорту Домодедово в ночь на пятницу, 17 ноября. Эвакуированные из сектора Газа граждане России рассказали «Известиям», что происходит на арене противостояния Израиля и Палестины.

«Слово «геноцид» — это мало. Геноцид — когда преступление к одному народу, и никто не видит. А это на глазах всего мира происходит», — поделился один из эвакуированных по имени Асад Матар.

Другой эвакуированный, Эльдеро Райт, рассказал, что приехал в Газу к родственникам по линии отца. А в итоге большая часть его родных теперь мертва. Он вспоминает, что сначала всё было в порядке, несмотря на разгоравшийся конфликт между странами. Однако в один день в дом, где Райт жил с родственниками, прилетела ракета. Один удар унес с собой множество жизней.

«Они атакуют по мирным жителям, и им всё равно, в кого бить. То есть они не смотрят, военный вы или кто-то еще. Они атакуют и всё. Там у меня был брат, его убили. У него остались две маленькие девочки, дочки. Что им сейчас делать, я сам не знаю», — рассказал он.

«35 дней мы были без воды, электричества, газа, еды»
О чем рассказывают эвакуированные из сектора Газа россияне и как будет развиваться противостояние Израиля и ХАМАС

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что спецборт МЧС вылетел из Каира со 120 эвакуированными россиянами на борту.

О том, что третья группа эвакуированных россиян выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для последующего вылета в Москву, сообщили ранее в этот день в МЧС РФ. Также ведомство отмечало, что за сутки через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» из сектора Газа выехали 107 россиян.

Уточнялось, что пункт пропуска накануне работал сверх установленного срока, поэтому оперативная группа МЧС смогла провести на египетскую сторону дополнительную группу людей. За пять дней КПП «Рафах» пересекли в общей сложности почти 310 граждан России.

Днем ранее, 15 ноября, второй самолет МЧС, на борту которого были 98 соотечественников, прибыл в аэропорт Домодедово. Первый самолет с 70 эвакуированными россиянами прилетел в Москву 13 ноября. Людей, которые покинули Газу через КПП «Рафах», сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

В МИД РФ 13 ноября заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве отметили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Тогда же замглавы МЧС России Алексей Серко указал, что ведомство планирует эвакуировать всех россиян из сектора Газа в течение недели.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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