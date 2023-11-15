Налоговый вычет за квартиру в 2024 году: что нужно знать

При покупке квартиры официально трудоустроенные россияне могут вернуть часть денег, оформив налоговый вычет. Какую сумму можно вернуть, за какие виды сделок и как оформить налоговый вычет — читайте в материале «Известий».

Налоговый вычет за покупку квартиры 2024: максимальная сумма

При покупке жилья налоговый вычет позволяет россиянам вернуть 13% от потраченных на недвижимость денег. Самозанятые также могут получить налоговые вычеты, если они работают официально — по трудовому договору или договору гражданско-правового характера (ГПХ). Максимальная сумма, с которой можно получить имущественный вычет, в 2024 году составит 2 млн рублей.

Если стоимость квартиры больше этой суммы, то к налоговому вычету можно будет заявить только 2 млн рублей, а возврат составит не более 260 тыс. рублей.

Если приобретенная недвижимость стоила меньше 2 млн рублей, то вычет осуществляется от установленной стоимости жилья. Например, при покупке квартиры стоимостью 1,8 млн рублей, с помощью вычета можно вернуть 234 тыс. рублей.

Фото: Global Look Press/Martin Schutt

С 1 января 2014 года имущественный вычет можно получить не по одному объекту недвижимости, а по нескольким, в том числе за квартиры, дома, земельные участки с домами и комнаты, указано в ст. 220 Налогового кодекса РФ.

При этом остаток вычета можно переносить на другие объекты. Например, если владелец квартиры, купленной в 2015 году за 1,5 млн рублей, осуществил налоговый вычет, то при покупке другой квартиры в 2024 году он может вернуть с оставшихся 500 тыс. рублей вычета еще 65 тыс. рублей.

Налоговый вычет при продаже квартиры 2024

Чтобы получить налоговый вычет при продаже квартиры, нужно соответствовать нескольким обязательным условиям. Для недвижимости, приобретенной с 1 января 2016 года, минимальный срок владения составляет три года, если:

— квартира была получена в наследство от близких родственников или по оформлена по договору дарения от них же;

— квартира была приватизирована;

— квартира досталась собственнику по договору пожизненного содержания с иждивением;

— в собственности, включая совместное имущество супругов, на момент продажи квартиры не находится другое жилье.

В других случаях минимальный предельный срок владения недвижимостью составляет пять лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Если квартира находится в собственности меньше минимального срока владения, то продавец обязан будет заплатить налог в 13% с продажи недвижимости. При этом он может воспользоваться налоговым вычетом с продажи. Максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже квартиры, составляет 1 млн рублей.

Например, если собственник купил квартиру за 5 млн рублей и продал ее через два года за 6 млн рублей, то он может оформить имущественный вычет с 1 млн рублей и уплатить налог по ставке в 13% с 5 млн рублей. Но если у собственника есть документы, подтверждающие покупку, то выгоднее уменьшить доход от продажи квартиры на сумму расходов, связанных с приобретением квартиры. То есть собственнику необходимо будет уплатить налог 13% только с 1 млн рублей.

Если разница между суммой, потраченной на приобретение имущества, и суммой, полученной при его продаже, составила меньше 1 млн рублей, то налог на доход от продажи квартиры платить не требуется.

В случае, если квартира была изъята для государственных или муниципальных нужд с компенсацией выкупной стоимости, можно получить налоговый вычет в размере выкупной стоимости квартиры.

При продаже квартиры, которая была получена по программе реновации, также можно получить налоговый вычет. При этом доход, полученный от продажи, можно уменьшить на сумму расходов, связанных с приобретением той квартиры, которую потребовалось освободить.

Если квартира находится в общей долевой или совместной собственности, то размер вычета распределяется между совладельцами недвижимости пропорционально их доле или по договоренности.

Налоговый вычет по процентам по ипотеке 2024

При покупке квартиры в ипотеку можно оформить налоговый вычет за выплаченные банку проценты. В расчет берутся все реально погашенные проценты. Сумма налогового вычета по ипотечным процентам рассчитывается по аналогии с имущественным вычетом — это 13% от суммы выплаченных средств.

Максимальная сумма расходов на погашение процентов составляет 3 млн рублей. То есть, максимальная сумма к возврату по процентам составляет 390 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма компенсации за покупку квартиры и за выплаченные проценты по ипотеке составит не более 650 тыс. рублей.

Когда можно подавать на налоговый вычет после покупки квартиры

Срока давности для получения имущественного вычета не существует. Оформить его можно сразу после приобретения жилья, как только покупатель вступает в право собственности. После этого можно произвести налоговый вычет за три следующих года, включая год покупки жилья.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Например, собственник приобрел квартиру в 2021 году, а оформил получение компенсации в 2023 году. Отчетным налоговым периодом является календарный год. То есть, получить вычет за 2023 год можно не ранее 2024 года.

Сколько раз можно получить налоговый вычет за квартиру

Имущественный налоговый вычет можно получить несколько раз в жизни за покупку нескольких объектов недвижимости, если размер вычета по ним в сумме не превысит 260 тыс. рублей. При продаже квартиры вычет можно применять многократно в течение жизни, но с учетом установленного лимита — не более 1 млн рублей в год. В отличие от основного вычета за покупку квартиры, воспользоваться вычетом от уплаты процентов по ипотеке можно только один раз и относительно одного объекта недвижимости.

Налоговый вычет при приобретении имущества: сроки, какие документы нужны

Для оформления вычета на приобретение жилья, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую, направить уведомление о праве на вычет своему работодателю или воспользоваться упрощенным порядком.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При получении вычета через ФСН, необходимо предоставить следующий пакет документов:

— паспорт;

— декларацию 3-НДФЛ;

— выписку из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на квартиру;

— договор о покупке квартиры или участия в долевом строительстве либо договор уступки права требования и акт приема-передачи;

— чеки, квитанции, платежные поручения, расписки от продавца;

— свидетельство о браке и рождении ребёнка, если оплата осуществлялась за долю супруга или ребенка;

— договор ипотеки, график погашения ипотеки и справка об оплате процентов из банка, если квартира приобреталась в ипотеку;

— справку о доходах за тот год, за который заявлен вычет.

Форму декларации 3-НДФЛ можно найти на сайте на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Проще всего заполнять ее в личном кабинете и приложить необходимый пакет документов. Документ необходимо предоставить в налоговую не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Налоговая будет проверять декларацию и приложенные документы до трех месяцев, после чего средства вернуться на указанный в заявлении счет.

Оформить налоговый вычет у работодателя можно, не дожидаясь конца налогового периода (календарного года). Но для этого также потребуется подавать документы в налоговую, чтобы подтвердить свое право на получение вычета. Помимо этого, в налоговую инспекцию по месту жительства необходимо будет представить заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета.

Не позднее 30 календарных дней налоговая служба должна подтвердить право на получение вычета и направить работнику и его работодателю уведомление. Затем необходимо будет направить работодателю заявление в произвольной форме о предоставлении налогового вычета.

Имущественный налоговый вычет можно получить по окончании года в упрощенном порядке без налоговой декларации 3-НДФЛ. ФНС получит все необходимые сведения напрямую от банков и органов исполнительной власти, после чего — не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 25 февраля) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 25 февраля — пришлет в личный кабинет на сайте ФНС предзаполненное заявление на налоговый вычет. Его необходимо проверить и подписать электронной подписью.

Не все банки подключены к системе информационного обмена с ФНС для предоставления упрощенного налогового вычета. Информацию необходимо уточнять у сотрудников банка.