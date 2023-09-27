Лишнего не возьмут: возможна ли отмена НДФЛ на доход ниже 30 тысяч рублей
На рассмотрение Государственной думы внесен проект поправок в ст. 217 Налогового кодекса РФ. Согласно предложению фракции ЛДПР, россияне, получающие доход ниже 30 тысяч рублей в месяц, освобождаются от НДФЛ. Авторы законопроекта признают в финансово-экономическом обосновании, что пока невозможно даже примерно понять, сколько средств выпадет из бюджета за счет реализации меры, поскольку нет единой статистики по числу налогоплательщиков, получающих доход меньше 30 тыс. рублей. Правительство РФ со своей стороны предложило депутатам доработать законопроект, чтобы льготой не могли воспользоваться налогоплательщики, не относящиеся к незащищенным слоям населения. Насколько мера может оказаться действенной и к чему может привести, выясняли «Известия».
Сырой проект
Законопроект, скорее всего, не пройдет дальше стадии обсуждения, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
— Главным нежелательным последствием станет соблазн спрятать доход от государства. Например, даже при невысокой зарплате на месте работы придется учитывать доход от сдачи жилья в аренду. Самозанятость для многих станет просто невыгодным делом: зачем платить 4-6%, если можно не платить вообще? Также и компании, даже работающие «по-белому», возможно, вернутся к «серым» зарплатам, когда часть выплачивается «в конверте» — при общем росте зарплат из-за дефицита кадров. Причем инициатива может исходить от работников. Вырастет доля наличных на руках у населения.
Решение, возможно, не понравится и многим работающим россиянам:
— Так, при нулевом НДФЛ станет невозможно получить вычет за образовательные услуги, фитнес-зал или покупку недвижимости. Для многих это было значимым подспорьем к семейному бюджету.
По мнению аналитика, законопроект не проработан:
— Об этом говорят и сами авторы инициативы. В пояснительной записке не уточняется, насколько именно просядет госбюджет от непополнения казны НДФЛ. Согласно некоторым опросам, каждый пятый работающий россиянин зарабатывает менее 30 тыс. рублей. На наш взгляд, одобрение этого законопроекта — популистская мера и прямая дорога к росту дефицита бюджета, — заключает Екатерина Косарева.
А что вместо?
Предложения отменить НДФЛ на различные выплаты появляются достаточно регулярно, равно как и идеи новых налоговых льгот, утверждает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики РАНХиГС Виктор Мачехин.
— Государство принципиально не против установления дополнительных налоговых льгот и вычетов, они постоянно дополняются. Но все такие меры нуждаются в серьезной оценке, особенно когда речь ведется об изменениях, касающихся значительного количества налогоплательщиков.
С точки зрения эксперта, любое предложение, которое ведет к снижению налоговых поступлений, должно сопровождаться предложением о замещающем налоговом поступлении или снижении бюджетных расходов, иначе налогоплательщики могут пострадать, не получив государственных услуг.
— Другими словами, хорошие по своей природе налоговые инициативы требуют комплексного технического анализа и соответствия стратегической налоговой политики государства в целом, — подытоживает Мачехин.
Регионы не потянут
Тема внедрения в практику необлагаемого дохода граждан, безусловно, является одной из самых обсуждаемых — равно как и одной из самых неоднозначных, с точки зрения решения социальных задач, с одной стороны, и сохранения региональной бюджетной стабильности — с другой, комментирует эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.
— Формируя систему безналоговых доходов низкообеспеченных граждан, во-первых, мы предоставляем немонетарные механизмы для дополнительных доходов россиян. Во-вторых, учитывая потребительские особенности данной категории населения, мы, по сути, прямым образом стимулируем рост розничного потребления в размерах, сопоставимых с дополнительными доходами, вызванными налоговой экономией.
Как отмечает собеседник издания, подобное решение вызвало бы как дополнительные налоговые доходы от розничных источников рынка сбыта, так и могло бы сформировать один из драйверов роста производства отечественной продукции.
— Вместе с тем, ключевым негативным фактором рассматриваемого сценария выступает проблема обеспеченности региональных бюджетов налоговыми доходами. Простейшие математические вычисления приводят к выводу о сотнях миллиардов рублей выпадающих доходов регионов, причем без источника покрытия этих бюджетных потерь. Это грозит сокращением финансирования большинства социальных программ, в том числе в здравоохранении, образовании, безопасности и т. д.
Эксперт видит еще одну проблему. Это система определения категории граждан, претендующих на необлагаемый доход, дабы избежать распыления налоговых преференций на лиц, отнюдь не бедствующих.
— Таким образом текущая бюджетная обеспеченность регионов не позволяет сегодня говорить о реальности законопроекта. Ну и, безусловно, требуется колоссальная детализация и проработка всего механизма предоставления права на получение необлагаемого дохода, — резюмирует Владимир Саськов.
Нулевой эффект
Затраты работодателя не снизятся, и больше рабочих мест от этой инициативы не появится, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов
— Для юридических лиц, которые платят заработную плату в размере ниже 30 тыс. рублей, например 26 548 рублей, такой сотрудник обходится в 39 060 рублей. Разница между 26 548 рублей и 39 060 рублей составляет 12 511 рублей, или 47% от итоговой выплаты, которую после ЕСН и НДФЛ получит сотрудник после уплаты всех налогов. Из которых только 13% приходится на НДФЛ и 30% — ЕСН. Поэтому отмена только НДФЛ проблему в целом не решит.
По словам эксперта, граждане, работающие за такую заработную плату, будут получать на 13% больше.
— Только еще выгоднее работодателю — выплачивать заработную плату «в черную», поскольку это дает экономию в 47%, а наличие или отсутствие НДФЛ у сотрудника никакой экономии работодателю не принесет.
Инициатива носит популистский характер, не решает проблем граждан, которые вынуждены работать за такую заработную плату или «в черную», и не решает проблем юридических лиц, которые видят реальные затраты на сотрудника:
— Решение должно быть в снижении ЕСН с заработных плат до 100 тыс. рублей ежемесячно, — предлагает Артем Тузов.