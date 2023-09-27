Лишнего не возьмут: возможна ли отмена НДФЛ на доход ниже 30 тысяч рублей

На рассмотрение Государственной думы внесен проект поправок в ст. 217 Налогового кодекса РФ. Согласно предложению фракции ЛДПР, россияне, получающие доход ниже 30 тысяч рублей в месяц, освобождаются от НДФЛ. Авторы законопроекта признают в финансово-экономическом обосновании, что пока невозможно даже примерно понять, сколько средств выпадет из бюджета за счет реализации меры, поскольку нет единой статистики по числу налогоплательщиков, получающих доход меньше 30 тыс. рублей . Правительство РФ со своей стороны предложило депутатам доработать законопроект, чтобы льготой не могли воспользоваться налогоплательщики, не относящиеся к незащищенным слоям населения. Насколько мера может оказаться действенной и к чему может привести, выясняли «Известия».

Сырой проект

Законопроект, скорее всего, не пройдет дальше стадии обсуждения, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Главным нежелательным последствием станет соблазн спрятать доход от государства. Например, даже при невысокой зарплате на месте работы придется учитывать доход от сдачи жилья в аренду. Самозанятость для многих станет просто невыгодным делом: зачем платить 4-6%, если можно не платить вообще? Также и компании, даже работающие «по-белому», возможно, вернутся к «серым» зарплатам, когда часть выплачивается «в конверте» — при общем росте зарплат из-за дефицита кадров. Причем инициатива может исходить от работников. Вырастет доля наличных на руках у населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Решение, возможно, не понравится и многим работающим россиянам:

— Так, при нулевом НДФЛ станет невозможно получить вычет за образовательные услуги, фитнес-зал или покупку недвижимости. Для многих это было значимым подспорьем к семейному бюджету.

По мнению аналитика, законопроект не проработан:

— Об этом говорят и сами авторы инициативы. В пояснительной записке не уточняется, насколько именно просядет госбюджет от непополнения казны НДФЛ. Согласно некоторым опросам, каждый пятый работающий россиянин зарабатывает менее 30 тыс. рублей. На наш взгляд, одобрение этого законопроекта — популистская мера и прямая дорога к росту дефицита бюджета, — заключает Екатерина Косарева.

А что вместо?

Предложения отменить НДФЛ на различные выплаты появляются достаточно регулярно, равно как и идеи новых налоговых льгот, утверждает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований налоговой политики РАНХиГС Виктор Мачехин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Государство принципиально не против установления дополнительных налоговых льгот и вычетов, они постоянно дополняются. Но все такие меры нуждаются в серьезной оценке, особенно когда речь ведется об изменениях, касающихся значительного количества налогоплательщиков.

С точки зрения эксперта, любое предложение, которое ведет к снижению налоговых поступлений, должно сопровождаться предложением о замещающем налоговом поступлении или снижении бюджетных расходов, иначе налогоплательщики могут пострадать, не получив государственных услуг.

— Другими словами, хорошие по своей природе налоговые инициативы требуют комплексного технического анализа и соответствия стратегической налоговой политики государства в целом, — подытоживает Мачехин.

Регионы не потянут

Тема внедрения в практику необлагаемого дохода граждан, безусловно, является одной из самых обсуждаемых — равно как и одной из самых неоднозначных, с точки зрения решения социальных задач, с одной стороны, и сохранения региональной бюджетной стабильности — с другой, комментирует эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ, директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Формируя систему безналоговых доходов низкообеспеченных граждан, во-первых, мы предоставляем немонетарные механизмы для дополнительных доходов россиян. Во-вторых, учитывая потребительские особенности данной категории населения, мы, по сути, прямым образом стимулируем рост розничного потребления в размерах, сопоставимых с дополнительными доходами, вызванными налоговой экономией.

Как отмечает собеседник издания, подобное решение вызвало бы как дополнительные налоговые доходы от розничных источников рынка сбыта, так и могло бы сформировать один из драйверов роста производства отечественной продукции.

— Вместе с тем, ключевым негативным фактором рассматриваемого сценария выступает проблема обеспеченности региональных бюджетов налоговыми доходами. Простейшие математические вычисления приводят к выводу о сотнях миллиардов рублей выпадающих доходов регионов, причем без источника покрытия этих бюджетных потерь. Это грозит сокращением финансирования большинства социальных программ, в том числе в здравоохранении, образовании, безопасности и т. д.

Эксперт видит еще одну проблему. Это система определения категории граждан, претендующих на необлагаемый доход, дабы избежать распыления налоговых преференций на лиц, отнюдь не бедствующих.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Таким образом текущая бюджетная обеспеченность регионов не позволяет сегодня говорить о реальности законопроекта. Ну и, безусловно, требуется колоссальная детализация и проработка всего механизма предоставления права на получение необлагаемого дохода, — резюмирует Владимир Саськов.

Нулевой эффект

Затраты работодателя не снизятся, и больше рабочих мест от этой инициативы не появится, считает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов

— Для юридических лиц, которые платят заработную плату в размере ниже 30 тыс. рублей, например 26 548 рублей, такой сотрудник обходится в 39 060 рублей. Разница между 26 548 рублей и 39 060 рублей составляет 12 511 рублей, или 47% от итоговой выплаты, которую после ЕСН и НДФЛ получит сотрудник после уплаты всех налогов. Из которых только 13% приходится на НДФЛ и 30% — ЕСН. Поэтому отмена только НДФЛ проблему в целом не решит.

По словам эксперта, граждане, работающие за такую заработную плату, будут получать на 13% больше.

— Только еще выгоднее работодателю — выплачивать заработную плату «в черную», поскольку это дает экономию в 47%, а наличие или отсутствие НДФЛ у сотрудника никакой экономии работодателю не принесет.

Фото: ТАСС/Евгений Курсков

Инициатива носит популистский характер, не решает проблем граждан, которые вынуждены работать за такую заработную плату или «в черную», и не решает проблем юридических лиц, которые видят реальные затраты на сотрудника:

— Решение должно быть в снижении ЕСН с заработных плат до 100 тыс. рублей ежемесячно, — предлагает Артем Тузов.