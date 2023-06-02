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Налоговый вычет за покупку квартиры: способы и сроки получения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российские налогоплательщики, которые купили квартиру или частный дом, могут вернуть до 650 тыс. рублей от их стоимости. О том, как получить налоговый вычет и на что в этом вопросе влияет ипотека, читайте в материале «Известий».

Налоговый вычет за квартиру в 2023 году: как получить

Налоговый вычет осуществляется посредством возврата из государственного бюджета части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), он составляет 13%. Получить его можно разными способами, и одним из них является покупка недвижимости — квартиры, дома, комнаты, доли в жилье, а также земельного участка с домом или для строительства.

Вычет также полагается при погашении процентов по ипотечным кредитам, строительстве жилья и ремонте в новостройке, если она продавалась без отделки.

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Право на налоговый вычет имеют официально трудоустроенные лица, которые платят подоходный налог и являются налоговыми резидентами России.

Однако в некоторых случаях получить налоговый вычет за квартиру не получится. Так, нельзя рассчитывать на возврат средств, если:

  • жилье было куплено или построено за счет работодателя, с привлечением материнского капитала или бюджетных средств;
  • договор купли-продажи заключен между взаимозависимыми лицами, то есть близкими родственниками (родителями и детьми, супругами, бабушкой, дедушкой и внуками, братом и сестрой, опекуном и подопечным);
  • налогоплательщик получил квартиру в подарок или в наследство.

Оформить имущественный вычет можно в конце года, подав декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую. Допускается и упрощенный порядок получения вычета без подачи декларации.

Имущественный вычет можно получить через работодателя, для этого нет необходимости ждать конца года. В этом случае с зарплаты заявителя не будет удерживаться НДФЛ, пока вся сумма вычета не будет выплачена.

Налоговый вычет за квартиру в 2023 году: документы

Для получения имущественного вычета при покупке недвижимости также нужно собрать пакет документов. Он может незначительно отличаться в зависимости от ситуации, однако чаще всего он содержит:

  • декларацию о налогах по форме 3-НДФЛ;
  • справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
  • договор купли-продажи жилья или долевого участия;
  • свидетельство о праве собственности;
  • акт приема-передачи недвижимости или выписку из ЕГРН;
  • документы о расходах при покупке имущества;
  • паспорт;
  • свидетельство о браке, если недвижимость куплена совместно с супругом.

Налоговый вычет за квартиру в 2023 году: сумма

Имущественный вычет рассчитывается от стоимости приобретенной недвижимости. Максимальная сумма, с которой его можно получить, — 2 млн рублей.

Так, если жилье стоило меньше 2 млн рублей, налоговый вычет составит 13% от ее стоимости. Например, за недвижимость, купленную за 1,5 млн рублей, можно получить 195 тыс. рублей.

Если квартира обошлась в 2 млн рублей, налогоплательщик сможет вернуть 260 тыс. рублей. При этом большая стоимость квартиры не увеличит вычет.

Право на вычет за жилье, приобретенное в браке, имеют оба супруга. Таким образом, каждый супруг может получить максимум 260 тыс. рублей или 520 тыс. рублей на двоих.

Налоговый вычет за квартиру в ипотеку в 2023 году

Кроме того, можно получить имущественный вычет с процентов по ипотеке. Он дается только на один объект недвижимости. Максимальная сумма, с которой будет произведен возврат, — 3 млн рублей. То есть владелец квартиры сможет получить до 390 тыс. рублей. Вместе с налоговым вычетом за покупку квартиры сумма компенсации для одного физического лица составит до 650 тыс. рублей.

Правом на вычет по ипотечному кредиту также обладают оба супруга. Муж и жена могут получить до 780 тыс. рублей на двоих. Таким образом, максимальный имущественный вычет для семьи достигает 1,3 млн рублей.

Налоговый вычет за квартиру в 2023 году: сроки

Возможность получить имущественный вычет появляется у налогоплательщика в момент вступления в право собственности. После этого можно оформить вычет за три следующих года, включая год покупки жилья. Например, люди, которые приобрели квартиру в 2021 году, могут вернуть часть ее стоимости уже в 2023 году.

Право на налоговый вычет имеют и те, кто стал собственником более трех лет назад. Срока давности у этого вида выплат нет.

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При приобретении недвижимости в доме, который еще строится, право на вычет возникает с момента подписания договора о передаче объекта долевого строительства, но его оформление станет возможно только после регистрации права собственности.

Налоговый вычет за квартиру для пенсионеров в 2023 году

Пенсионеры также имеют право на имущественный вычет, несмотря на то, что перестали платить НДФЛ, так как у них есть особенная возможность — получить вычет за год, в который оформлено право собственности, и за предыдущие три года. Например, если квартира или дом были куплены в 2023 году, то пенсионер может получить вычет за 2022, 2021 и 2020 годы.

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