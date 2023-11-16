Внезапный дар: ЦБ заступился за обворованную пенсионерку

Настоящее чудо случилось с обманутой мошенниками пенсионеркой-инвалидом из Москвы — банк вернул ей на счет похищенные средства, простил взятый под влиянием мошенников кредит и перечислил назад внесенные ранее платежи. Подробности — в материале «Известий».

Обман по шаблону

Звонок мошенников застал 69-летнюю пенсионерку Галину Д., когда она узнала, что у нее обнаружена злокачественная опухоль.

— Несколько ночей я не могла спать, такая информация знаете ли… — поделилась с «Известиями» женщина. — И вот на шестой день только уснула глубоким сном, как меня разбудил звонок. Представились из банка, сказали, что хотят помочь, что я в опасности.

Дальнейшие события развивались по общеизвестной схеме. Жулики обманом заставили женщину войти в личный кабинет сервиса дистанционного обслуживания банка и выполнить ряд манипуляций, последовательность которых потерпевшая помнит с трудом.

Фото: Global Look Press/Булкин Сергей

— Не знаю, что со мной произошло. Была в состоянии аффекта… Я же до этого в прошлом году всегда парировала этим жуликам, часто мне звонили. Я сбрасывала звонки мошенников, блокировала их номера.

Сперва женщина обнаружила, что ее скромные сбережения на черный день, 50 тыс. рублей, похищены. Она обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело. Позже пенсионерка узнала, что аферисты присвоили заемные средства, взятые от ее имени.

— Мошенники также оформили на меня кредит в 252 тыс. рублей с 18-процентной ставкой. Я должна была три года выплачивать ежемесячно по 9110 рублей. С моей пенсией в 19 тыс. рублей это невозможно.

Своих детей у Галины нет, родных братьев-сестер тоже. Немного помогли с кредитом на первых порах дальние родственники, но постоянно на их помощь женщина рассчитывать не могла. Несколько раз она обращалась в банк, чтобы с нее сняли кабальный кредит, но банк изначально не шел навстречу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обыкновенное чудо

Галина говорит, что помог Божий промысел — она часто ходит в церковь. Там от другой прихожанки женщина узнала номер юриста из Фонда поддержки пострадавших от преступлений, который взялся ей помочь бесплатно.

— За все годы работы по подобным преступлениям, а в практике нашего фонда таких дел, к сожалению, сотни, максимум чего нам удалось достичь — это договориться с банками, что потерпевшим будут прощены проценты , — рассказывает юрист Александр Кошкин. — При таком исходе обычно устанавливается график выплат суммы кредита. В принципе, работая с Галиной Д. целью было договориться с банком об отмене начисления процентов. Мы не ожидали такого решения и помощи ЦБ РФ.

Изначально юрист обратился в Пресненскую межрайонную прокуратуру, попросив разобраться, почему одинокой неработающей женщине-инвалиду дистанционно выдали кредит на сумму в пять раз превышающую ее сбережения, а также выяснить, не было ли других нарушений при кредитовании. Надзорная инстанция направила обращение в ЦБ. Регулятор, в свою очередь, отправил запрос в выдавший кредит банк ВТБ.

«В рамках направленного Службой запроса <...> Банком принято индивидуальное положительное решение и денежные средства, перечисленные третьим лицам от имени Заявителя, возвращены Банком на счет Заявителя. Действие кредитного договора, заключенного от имени Заявителя, прекращено» , — говорится в официальном ответе, направленном ЦБ в Фонд (есть в распоряжении «Известий»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Еще одним приятным событием в жизни Галины, помимо избавления от долговой кабалы, стала удачно проведенная операция.

Разовая акция

Александр Кошкин предполагает, что решающую роль в этой истории сыграл человеческий фактор.

— Потерпевшая является пенсионеркой, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Учитывая платежи по кредиту, ей оставалось на жизнь не более 10 тыс. рублей на всё: коммуналка, еда, лекарства и прочее.

Он считает, что сотрудники ЦБ РФ прониклись ситуацией и проявили участие.

— Также, возможно, сумма не была столь велика для банка — 300 тыс. рублей. Не уверен, что если бы сумма похищенного была, к примеру, два-три миллиона, банк принял бы столь замечательное решение.

Юрист склонен считать благоприятный исход «разовой акцией».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я сомневаюсь, что банки финансово потянут компенсации всех украденных денежных средств.

Пресс-служба ЦБ РФ в своем ответе на запрос «Известий» пояснила, что Банк России не комментирует свои надзорные действия.

— У ВТБ нулевая терпимость к мошенничеству с финансами и особенно обману наиболее уязвимых категорий клиентов. Мы всегда предупреждаем о разных мошеннических схемах, социальной инженерии или фишинге, однако клиенты всё равно попадаются на уловки злоумышленников. В таких случаях мы рекомендуем незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, и, понимая остроту проблемы, мы рассматриваем обращения в индивидуальном порядке, проводим детальную проверку, анализируем предоставленную клиентом информацию и предлагаем индивидуальные решения, — сообщили в пресс-службе банка ВТБ в ответ на запрос «Известий».

Также в организации добавили, что постоянно внедряют новые технологии для финансовой безопасности, следят за нововведениями в этой части, чтобы поддерживать максимальный уровень защиты средств клиентов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как быть другим

Тем не менее сотни и тысячи других обманутых мошенниками россиян до сих пор продолжают платить кабальные кредиты.

— Это очень хорошее решение, надеюсь, оно послужит ориентиром при решении подобных проблем. По крайней мере, обманутые граждане, которые ведут переписку с банками, смогут на это решение ссылаться. Для этого мы его и опубликовали.

Неэффективным считает действующее законодательство в борьбе с такого рода преступлениями адвокат Игорь Апостол. Между тем, ситуации, когда кредитная организация осуществляет возврат денежных средств потерпевшему, не является чудом, говорит он.

— С 2011 года в нашей стране действует закон «О национальной платежной системе», согласно которому банк обязан вернуть деньги, если он не уведомил клиента о списании; не обеспечил безопасность счетов и переводов; провел списание, имея информацию из ЦБ РФ о краже данных; не приостановил операцию, имеющую признаки незаконной; допустил техническую ошибку.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его мнению, регулятор имеет достаточно инструментов, чтобы установить недочеты в работе кредитного учреждения.

— Принимая во внимание, что непосредственным участником данного разбирательства был ЦБ РФ, предполагаю, что именно им были выявлены нарушения со стороны банка, последствием которых стало нанесение ущерба пенсионерке, и именно поэтому банк так легко согласился вернуть денежные средства.