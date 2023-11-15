Израиль и ХАМАС приближаются к сделке по освобождению заложников и паузе в боях

Израиль и ХАМАС приближаются к соглашению об освобождении заложников в обмен на многодневную паузу в боевых действиях, сообщил 14 ноября телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что, по его мнению, сделка по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, может быть достигнута, так как официальные лица сообщили CNN, что длительные переговоры по освобождению заложников приближаются к финальной договоренности.

«Я разговаривал с вовлеченными в процесс людьми каждый божий день. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в подробности», — заявил Байден журналистам в Белом доме.

Высокопоставленный американский чиновник, сообщивший CNN о ходе переговоров, подчеркнул, что стороны постепенно приблизились к заключению сделки, но переговоры остаются нестабильными и всё еще могут сорваться.

«Это [договоренность] ближе, но еще не сделано», — отметил он.

По словам представителя ХАМАС и источника, знакомого с ходом переговоров, Израиль недавно попросил освободить 100 заложников. В опубликованном накануне заявлении «Бригад аль-Кассам», военного крыла ХАМАС, говорится, что переговоры были сосредоточены на возможном освобождении 70 женщин и детей в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил CNN, что переговоры о заложниках продолжаются и ведутся Катаром, ЦРУ и израильским разведывательным управлением «Моссад».

Чиновник признал, что ХАМАС стремится освободить как можно меньше людей в обмен на максимально длительное прекращение огня, добавив, что Израиль согласился бы на это, если бы была предложена «серьезная сделка».

Израильский чиновник расценил давление на ХАМАС как успешное, заявив, что в переговорах может быть достигнут прогресс, и ситуация может быстро развиваться.

Об этом же заявил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус. Его источники подтвердили, что Израиль и ХАМАС — на заключительном этапе сделки по освобождению десятков заложников. Согласно источникам в израильском правительстве, если будут утверждены последние детали, о соглашении объявят в ближайшие несколько дней, добавила «Газета.Ru».

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа. За день до этого он призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.