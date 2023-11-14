Сотрудники Госдепа в служебной записке раскритиковали ближневосточную политику Байдена

Служебная записка сотрудников Госдепартамента разоблачила американского президента Джо Байдена и политику США в отношении войны Израиля и ХАМАС. Американского президента уличили в «распространении дезинформации» о войне и указали на то, что Израиль совершает «военные преступления» в Газе, пишет 13 ноября портал Axios со ссылкой на копию документа.

Пятистраничная записка, составленная младшим дипломатом, который предположил в социальных сетях, что поддержка Байденом Израиля сделала его «соучастником геноцида» в Газе, вскрыла серьезные разногласия внутри администрации США по поводу войны на Ближнем Востоке.

Меморандум, подписанный 100 сотрудниками Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID), призывает высокопоставленных чиновников пересмотреть политику в отношении Израиля и потребовать прекращения огня в Газе, где, по данным министерства здравоохранения Газы, контролируемой ХАМАС, погибло более 11 тыс. палестинцев.

В меморандуме также сказано о том, что подписавшиеся «настоятельно рекомендуют (правительству США) выступать за освобождение заложников как ХАМАС, так и Израиля», который удерживает «тысячи» палестинцев, «без предъявления обвинений». Однако по большей части авторы меморандума сосредоточены на контратаке премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против ХАМАС в Газе.

«Эти действия, которые включали отключение электричества, ограничение помощи и проведение нападений, приведших к перемещению сотен тысяч палестинцев, «все представляют собой военные преступления и/или преступления против человечности по международному праву. <...> Тем не менее, мы не стали пересматривать нашу позицию по отношению к Израилю. Мы удвоили нашу неизменную военную помощь (израильскому правительству) без четких или действенных ограничений», — утверждается в записке.

Axios задается вопросом, сколько еще меморандумов о несогласии с официальной линией Белого дома было подано в Госдепартамент во время войны Израиля с ХАМАС. На прошлой неделе, к примеру, издание Politico сообщило о меморандуме, в котором содержался призыв к США «публично критиковать нарушения Израилем международных норм».

13 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Израиль заверил Белый дом в готовности поставлять топливо больницам сектора Газа и открыть пути эвакуации оттуда. США считают важным защитить медучреждения от военных действий, к тому же некоторые из них расположены в эпицентре боестолкновений или блокированы израильскими военными, подчеркнул советник.

11 ноября радикальное движение остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа». Представитель ХАМАС отметил, что ответственность за нанесение ударов по больницам в Газе несут США и президент Джо Байден.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна собирается твердо противостоять всему миру, если потребуется такая необходимость. Он также предположил, что использование мирного населения в секторе Газа для прикрытия может распространиться.

3 ноября The Washington Post сообщила, что более 600 сотрудников USAID подписали петицию о прекращении огня между ЦАХАЛ и палестинской группировкой ХАМАС. Ее направили в Белый дом. По сведениям газеты, многие чиновники в агентстве потрясены, что американский президент Джо Байден поддерживает армию Израиля, которая является причиной катастрофы в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.