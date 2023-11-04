WP сообщила о сотнях требующих остановки огня в Газе сотрудниках USAID

Более 600 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) подписали петицию о прекращении огня между армией Израиля (ЦАХАЛ) и палестинской группировкой ХАМАС, направленную в Белый дом. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщила газета The Washington Post.

«Сотрудники агентства заявили, что они «встревожены и разочарованы многочисленными нарушениями международного права; законы, направленные на защиту гражданских лиц, медицинского персонала и сотрудников средств массовой информации, а также школ, больниц и религиозных зданий», — цитирует газета петицию.

Источник газеты сообщил, что петицию подписали более 630 чиновников. Два автора документа продолжают распространять его между коллегами из ряда стран, включая Перу, Мексику, Руанду и другие.

Один из подписавших петицию сотрудников USAID назвал происходящее в секторе Газа «душераздирающими» событиями. По сведениям The Washington Post, многие чиновники в агентстве потрясены, что президент США Джо Байден поддерживает армию Израиля, которая является причиной катастрофы в Газе.

Белый дом, по словам газеты, отказался комментировать ситуацию.

4 ноября стало известно, что попытки договориться о гуманитарной паузе для эвакуации заложников в секторе Газа между США и ХАМАС пока ни к чему не приводят. Между тем число заложников там может достигать 200 человек, и они нуждаются в освобождении.

Перед этим, 2 ноября, палата представителей конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, не содержащий упоминания Украины.

До этого, 27 октября, сообщалось, что минфин США ввел санкции в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с ХАМАС, и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации палестино-израильского конфликта со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс., погибло более 1,4 тыс., со стороны Палестины пострадали 23,5 тыс., погибли 9,2 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.