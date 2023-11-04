В США заявили об отсутствии соглашения по гумпаузам в конфликте Израиля и ХАМАС

Освобождение заложников, захваченных палестинской группировкой ХАМАС, требует продолжительного прекращения любых боевых действий. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации на спецбрифинге для журналистов в субботу, 4 ноября.

Освобождение заложников из сектора Газа, по словам чиновника, нуждается в организации «значительной паузы» в боях. Однако пока все попытки президента США Джо Байдена достичь согласия с ХАМАС по этому вопросу ни к чему не приводят.

«До сих пор нет договоренности, чтобы сделать это, однако мы работаем чрезвычайно усердно», — приводят слова чиновника «РИА Новости».

Он добавил, что гуманитарная пауза, между тем, необходима, поскольку число заложников может уже достигать 200 человек. Освободить такое количество людей — крайне непростая задача.

«Не существует абсолютно никакой гарантии того, что нам удастся это осуществить, и понимания того, когда это произойдет», — высказался представитель Белого дома.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что для освобождения заложников будет сделано всë возможное, так как это одна из целей военной операции, которая была определена изначально.

В тот же день член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о готовности движения отпустить всех заложников из числа мирных жителей, но не израильских военных. Для их освобождения необходимы переговоры и взаимный с Израилем обмен пленными.

Марзук добавил, что Россия передала ХАМАС список из восьми человек, предположительно находящихся в заложниках. Он указал, что к мирным гражданам, которые были взяты в плен и сейчас находятся в Газе, движение относится «как к гостям». Марзук также заявил, что ХАМАС готово освободить гражданских заложников, но не может сделать это из-за обстрелов сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.