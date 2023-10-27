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США расширили санкции против связанных с ХАМАС лиц

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Фото: Global Look Press/n82
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Минфин США ввел санкции в отношении ключевых чиновников и финансовых сетей, связанных с палестинским движением ХАМАС, и членов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом 27 октября говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Сегодняшние действия подчеркивают приверженность США разрушению сетей финансирования ХАМАС <…> и работы с нашими глобальными партнерами, чтобы лишить ХАМАС возможности эксплуатировать международную финансовую систему», — прокомментировал рестрикции заместитель министра финансов Уолли Адеймо.

В список внесены, в частности, представитель ХАМАС в Иране Халед Каддуми, два должностных лица КСИР Али Моршед Ширази и Мостафа Мохаммад Хани, командир одной из бригад КСИР Али Ахмад.

Под санкции попала и суданская Larrycom for Investment Company.

Заблокировано всё имущество и интересы в собственности указанных лиц, находящееся в США.

Ранее, 18 октября, США внесли девять человек, связанных с движением ХАМАС, и одну организацию в санкционный список по противодействию терроризму. Меры приняты в отношении граждан Иордании, Египта, Судана, Турции и Палестины. Вашингтон также внес в санкционный перечень компанию Buy Cash Money and Money Transfer.

До этого американские СМИ сообщали, что Вашингтон намерен пресечь возможность международных систем подпитывать кампанию ХАМАС. Так, источник пояснил, что движение получает доход от секретных инвестиционных портфелей и сети глобальных активов, стоимость которых оценивается в сотни миллионов долларов.

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Ближневосточный конфликт обострился утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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