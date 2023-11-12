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Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру

Нетаньяху заявил, что Израиль справится с давлением и готов противостоять миру
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Израиль обязан победить в борьбе с палестинским движением ХАМАС и собирается твердо противостоять всему миру, если потребуется такая необходимость. Такое заявление сделал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на конференции вечером в субботу, 11 ноября.

Он отметил, что международное давление и любые ложные обвинения в сторону Израиля не повлияют на «настойчивость в защите себя».

Кроме того, Нетаньяху указал, что президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с призывом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить огонь, совершил фактическую и моральную ошибку. Это ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей, а не Израиль, объяснил премьер.

«Это не Израиль располагается в больницах, школах, БАПОР (Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. — Ред.) и учреждениях ООН, а ХАМАС. Следовательно, не Израиль, а ХАМАС несет ответственность за ущерб мирному населению», — передает слова Нетаньяху The Times of Israel в воскресенье, 12 ноября.

Нетаньяху также предупредил, что такая тактика использования мирного населения для прикрытия может распространиться.

«И я говорю президенту Франции и другим нашим друзьям — это дойдет и до вас», — подчеркнул политик.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Ранее, 11 ноября, Макрон заявил, что действия ЦАХАЛ, которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». По его словам, из сложившейся кризисной гуманитарной ситуации необходимо сначала ввести гуманитарные паузы, а затем прекратить огонь.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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