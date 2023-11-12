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Руководство Палестины не будет эвакуироваться из-за конфликта с Израилем

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Палестинское руководство не станет эвакуироваться из-за конфликта с Израилем. Об этом 12 ноября заявил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Нет. Это наша территория, наша страна, наша земля. Израильтяне убивают людей ежедневно, но люди не готовы уходить», — ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Нофаль также отметил, что в последние два дня Израиль не препятствует эвакуации мирных жителей через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

«Это вопрос египетских и израильских отношений. Израиль иногда блокирует КПП, иногда согласует его работу. Последние два дня они нормально взаимодействуют по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи. Но что будет завтра, мы не знаем», — указал посол.

Помимо этого, дипломат рассказал, что никакого прогресса в вопросе освобождения заложников, захваченных радикальным движением ХАМАС, нет.

«Насчет заложников до сих пор говорят и Катар, и Египет, и страны Европы, и Израиль. Пока это переговоры и медиа. Нет реализации на самом деле», — сказал Нофаль.

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12 ноября МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». В ведомстве сообщили, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.

В тот же день сообщалось, что движение ХАМАС остановило переговоры об освобождении заложников из-за ситуации вокруг больницы «Аш-Шифа», о которой телеканал Al Hadath сообщил, что пять ее пациентов скончались в реанимации из-за нехватки кислорода.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

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