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Журналист Аюба рассказал «Известиям» подробности гибели родных от удара ЦАХАЛ

Журналист Аюба: обстрелами сектора Газа умышленно убивают женщин и детей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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От удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа скончались родственники российско-ливанского журналиста Самира Аюба. Об этом он рассказал 12 ноября «Известиям».

«Сегодня шестой день, как погибли мои племянники и сестра. Они собирались уехать из места, где идут боевые действия. Они собрали вещи, я хотел везти их в Бейрут. Видимо, за нами следили беспилотники. Они видели детей и решили их убить, потому что это значило, что оттуда могут убегать люди», — сообщил он.

По его словам, для удара использовалась американская ракета, начиненная шариками и небольшими гвоздями для убийства большего числа мирных жителей.

«То, что с нами произошло, повторяется в Газе каждый день. Они умышленно убивают женщин и детей. Прошел уже месяц, и эти преступления никто не может остановить», — указал он.

Аюб отметил, что Европа закрыла глаза на происходящее, так как эту войну хотят вести США, которые готовы жертвовать интересами Ближнего Востока ради своих собственных.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Ранее в этот день в ЦАХАЛ заявили, что Израиль никогда не брал на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа, при этом призывает палестинцев эвакуироваться на юг анклава.

9 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал мнение, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа не должно быть места радикалам. По его словам, ЦАХАЛ не стремится ни захватить, ни оккупировать сектор Газа, ни управлять им. Однако некоторое время Израилю будут нужны «надежные силы», которые в случае необходимости войдут в Газу и предотвратят возрождение радикального движения ХАМАС, указал премьер-министр.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника Генштаба израильской армии Герци Халеви, военные ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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