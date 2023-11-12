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В ЦАХАЛ заявили об отсутствии обещания не наносить удары по югу сектора Газа

ЦАХАЛ: Израиль не обещал не наносить удары по югу сектора Газа
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус во время брифинга 12 ноября заявил, что Израиль никогда не брал на себя обязательств не наносить удары по южным районам сектора Газа.

«Я хочу подчеркнуть, что мы призывали и будем и дальше призывать палестинцев направляться на юг. Однако мы ни на каком из этапов не заявляли о том, что не будем наносить удары по южным районам Газы», — сказал Конрикус.

Он заявил, что со стороны Вооруженных сил Израиля речь шла только о том, что они фокусируют основные боевые действия или главные операции на севере сектора. Однако удары по южным районам сектора Газа, по его словам, не исключены.

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9 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал мнение, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа не должно быть места радикалам. По его словам, ЦАХАЛ не стремится ни захватить, ни оккупировать сектор Газа, ни управлять им. Однако некоторое время Израилю будут нужны «надежные силы», которые в случае необходимости войдут в Газу и предотвратят возрождение ХАМАС, указал премьер-министр.

До этого, 3 ноября, ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника Генштаба израильской армии Герци Халеви, военные ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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