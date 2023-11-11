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ЦАХАЛ заявила о поражении авиаударами 5 тыс. целей в секторе Газа

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Фото: Global Look Press/Naaman Omar
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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля поразили около 5 тыс. целей с начала наземной операции в секторе Газа. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

«С начала наземной операции в секторе Газа ВВС при помощи и под руководством сухопутных войск нанесли удары примерно по 5 тыс. целям для устранения угроз в режиме реального времени», — говорится в сообщении.

Из них около 3 тыс. ударов было нанесено истребителями, 860 — боевыми вертолетами, более 570 — беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В ЦАХАЛ заявили, что такие удары позволяют сухопутным войскам справиться с угрозами и скоординировать боевые действия. Отмечается, что самое короткое время ожидания с момента вызова составило шесть минут.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Ранее в этот день в израильской армии сообщили, что с начала наземной операции военные взяли под контроль 11 постов радикального палестинского движения ХАМАС. Также в ходе дополнительных наземных операций ЦАХАЛ обнаружила и уничтожила подземный тоннель, проложенный рядом со школой. Военно-морские силы Израиля ночью нанесли удар по инфраструктуре ХАМАС в северной части региона, а также совершили атаку на склады с оружием и техникой противника.

9 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что в отстроенном заново и демилитаризованном секторе Газа не должно быть места радикалам. По его словам, ЦАХАЛ не стремится ни захватить, ни оккупировать сектор Газа, ни управлять им. Однако некоторое время Израилю будут нужны «надежные силы», которые в случае необходимости войдут в Газу и предотвратят возрождение ХАМАС, указал премьер-министр.

3 ноября ЦАХАЛ вошла на территорию Газы для проведения боевых операций против ХАМАС. По словам начальника генштаба израильской армии Герци Халеви, военные уже ведут бои в центре города «лицом к лицу» с боевиками палестинского движения. Тогда же в пресс-службе израильской армии сообщили, что при необходимости ЦАХАЛ может распространить операцию и на другие районы анклава, в том числе на юг сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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