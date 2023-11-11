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Президент Ирана потребовал от Израиля вывода войск из сектора Газа

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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Израилю следует вывести свои войска из сектора Газа. Об этом 11 ноября заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

«Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести оттуда войска», — сказал он на заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

Раиси также потребовал провести суд над израильтянами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа, а также предложил мусульманским странам прекратить торговлю с Израилем.

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Ранее, 7 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Израильский лидер также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

5 ноября министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани поставил руководству США ультиматум, заявив, что Тегеран нанесет по Вашингтону удар в случае, если не будет установлен режим прекращения огня на Ближнем Востоке.

До этого, 1 ноября, верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал прекратить поставки нефтепродуктов и продовольствия в Израиль. Он назвал бесстыдством обвинения палестинских боевиков в терроризме и предрек скорую победу палестинского народа.

28 октября Раиси заявил, что Иран не будет следовать предостережениям США по поводу вмешательства в войну между Израилем и ХАМАС. При этом он заверил, что Иран непричастен к нападению группировки на Израиль, которое спровоцировало эскалацию конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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