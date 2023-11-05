В Иране пригрозили США «серьезным ударом» в случае продолжения конфликта в Газе

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани поставил руководству США ультиматум, заявив, что Тегеран нанесет по Вашингтону удар в случае, если не будет установлен режим прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом 5 ноября пишет Al Mayadeen.

Глава военного ведомства призвал американцев остановить военные действия в анклаве и «прекратить поддержку сионистского образования», подчеркнув, что правительство США должно «установить перемирие, иначе они получат серьезные удары».

«Американцы тонут вместе с сионистами в трясине, которую они сами создали», — заключил министр.

Ранее в этот день о необходимости срочного прекращения огня в секторе Газа заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако по итогам их встречи ни с одной стороны официальных заявлений не последовало.

Днем ранее Блинкен заявил, что США, Египет и Иордания собираются использовать свое влияние, чтобы не допустить открытия еще одного фронта против Израиля.

Также накануне The Washington Post сообщила, что более 600 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) подписали петицию о прекращении огня между ЦАХАЛ и палестинской группировкой ХАМАС. Ее направили в Белый дом. По сведениям газеты, многие чиновники в агентстве потрясены, что американский президент Джо Байден поддерживает армию Израиля, которая является причиной катастрофы в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.