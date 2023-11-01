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Глава Ирана призвал остановить поставки нефти и продуктов в Израиль

Хаменеи призвал мусульманские страны остановить поставки нефти в Израиль
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Фото: Global Look Press/dpa/Lars Klemmer
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал прекратить поставки нефтепродуктов и продовольствия в Израиль. Его слова 1 ноября приводит агентство Tasnim.

«Бомбардировки Газы должны быть немедленно прекращены, а для сионистского режима в Израиле должны быть закрыты пути экспорта нефти и продовольствия», — заявил Хаменеи.

Он назвал бесстыдством обвинения палестинских боевиков в терроризме и предрек скорую победу палестинского народа.

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До этого, 29 октября, пресс-служба президента Ирана Эбрахима Раиси заявила, что руководство Израиля перешло красные линии, а это в свою очередь может заставить каждого принять ответные меры.

Днем ранее Раиси заявил, что Иран не будет следовать предостережениям США по поводу вмешательства в войну между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. При этом он заверил, что Иран не причастен к нападению группировки на Израиль, которое спровоцировало эскалацию конфликта.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран обеспечивает до 90% военного бюджета палестинского движения ХАМАС. Однако, по его словам, у него нет информации о том, что Иран мог иметь прямое отношение к планированию атаки ХАМАС на территорию еврейского государства.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа выросло до 8,3 тыс. человек. Пострадало свыше 21 тыс. человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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