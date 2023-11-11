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Наследный принц Саудовской Аравии призвал освободить заложников из сектора Газа

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить заложников, а Израиль — прекратить боевые действия в секторе Газа. Об этом он заявил 11 ноября на совместном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде.

«Мы вновь требуем немедленного прекращения военных операций и подтверждаем призыв освободить захваченных заложников», — сказал он.

Наследный принц обратил внимание, что Саудовская Аравия ведет постоянные консультации по вопросу прекращения огня.

«Королевство прилагает неустанные усилия с самого начала событий в Газе и продолжает консультации и координацию с международным сообществом, чтобы остановить войну», — сказал бен Сальман.

При этом он отметил неспособность Совета Безопасности ООН и международного сообщества повлияют на ситуацию, назвав это проявлением политики двойных стандартов.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Накануне телеканал Al Hadath сообщил, что была достигнута договоренность об обмене заключенных в израильских тюрьмах палестинок и детей на 100 заложников из числа женщин и несовершеннолетних, которых удерживают боевики ХАМАС.

Ранее, 9 ноября, группировка «Палестинский исламский джихад» заявила о готовности освободить двух израильских заложников по «гуманитарным причинам». Речь идет о пожилой женщине по имени Ханну Катсир и девушке Ягиль Якуб. Представитель боевого крыла объяснил, что причины освобождения связаны с состоянием их здоровья.

7 ноября Израиль заявил, что пока не будут освобождены удерживаемые в секторе Газа заложники, гуманитарной паузы в анклаве не будет. В первую очередь речь идет об освобождении женщин, детей и стариков.

До этого, 5 ноября, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил военных, что боевые действия будут продолжаться до освобождения заложников. Операция в целом, по его словам, прекратится только в случае победы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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