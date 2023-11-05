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Сюжет:

Нетаньяху заявил о продолжении конфликта в Газе до освобождения заложников

Нетаньяху заявил, что без освобождения заложников огонь в Газе не прекратят
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Фото: Global Look Press/Israel Fuguemann
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Прекращения боевых действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа не будет без освобождения заложников, операция продолжится до победы, заявил 5 ноября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху военным на одной из баз ВВС страны.

«Я также хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона. Мы говорим это нашим врагам и нашим друзьям», — подчеркнул он.

Израильский премьер добавил, что боевые действия будут продолжаться, пока Израиль не победит палестинское движение ХАМАС. Он выразил надежду, что «сегодня все это понимают».

Ранее в ноябре израильские активисты организовали палаточный городок, они требуют от властей как можно скорее решить вопрос с освобождением заложников, взятых в плен палестинским движением ХАМАС. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев пообщался с участниками акции.

Ранее, 3 ноября, член политбюро ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение готово пойти на «полный компромисс» с Израилем по вопросу обмена заложниками и заключенными. Он призвал Израиль прекратить агрессию против сектора Газа.

До этого, 30 октября, издание Axios со ссылкой на источники сообщило о визите главы израильской разведки «Моссад» Давида Барнеа в Катар. Отмечалось, что в настоящий момент Катар является главным посредником между Израилем и ХАМАС в вопросе освобождения более 235 заложников из Газы.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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