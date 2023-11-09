«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников

Группировка «Палестинский исламский джихад» заявила 9 ноября о готовности освободить двух израильских заложников по «гуманитарным причинам».

«Мы объявляем о готовности освободить пожилую женщину по имени Ханну Катсир по гуманитарным причинам, связанным с ее здоровьем, а также девушку Ягиль Якуб по причинам, связанным с ее здоровьем», — сообщил представитель боевого крыла группировки «Бригады Аль-Кудс» в Telegram.

Он отметил, что инициатива будет исполнена, если Израиль выполнит условия, направленные на обеспечение безопасности палестинцев.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа обсудил с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и официальными лицами Катара возможность трехдневной гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа, чтобы освободить заложников.

7 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

23 октября ХАМАС освободило двух женщин, они прибыли на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа.

До этого, 20 октября, правительство Израиля подтвердило освобождение еще двух заложниц из плена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.