Реклама
Прямой эфир
Общество
Фигурантов дела об убийстве Дугиной приговорили к срокам до четырех лет
Мир
«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников
Мир
Столтенберг заявил о приверженности НАТО контролю над вооружениями
Происшествия
Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем в Севастополе
Мир
Правительство Венгрии заявило о несоответствии Украины критериям вступления в ЕС
Мир
«Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильскому объекту на границе с Ливаном
Экономика
ЦБ РФ протестирует оплату цифровым рублем по динамическому QR-коду
Мир
Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине
Мир
МИД РФ назвал провокационным заявление чиновника Израиля о ядерном оружии
Общество
Госдума в первом чтении одобрила создание реестра неплательщиков алиментов
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном
Наука и техника
Борисов сообщил о продолжении подготовки полетов с космодрома Восточный
Экономика
Аналитик указал на желание США подвинуть Россию с газового рынка
Сюжет:

«Палестинский исламский джихад» готов освободить двух израильских заложников

0
Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группировка «Палестинский исламский джихад» заявила 9 ноября о готовности освободить двух израильских заложников по «гуманитарным причинам».

«Мы объявляем о готовности освободить пожилую женщину по имени Ханну Катсир по гуманитарным причинам, связанным с ее здоровьем, а также девушку Ягиль Якуб по причинам, связанным с ее здоровьем», — сообщил представитель боевого крыла группировки «Бригады Аль-Кудс» в Telegram.

Он отметил, что инициатива будет исполнена, если Израиль выполнит условия, направленные на обеспечение безопасности палестинцев.

«Наши войска находятся на территории почти всей северной части Газы»
Депутат кнессета Зеэв Элькин — о целях наземной операции, ответных действиях на атаки хуситов и расследовании причин теракта 7 октября

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа обсудил с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и официальными лицами Катара возможность трехдневной гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа, чтобы освободить заложников.

7 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

23 октября ХАМАС освободило двух женщин, они прибыли на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа.

До этого, 20 октября, правительство Израиля подтвердило освобождение еще двух заложниц из плена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023