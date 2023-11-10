Al Hadath сообщил о договоренности об обмене палестинских пленных на заложников

Достигнута договоренность об обмене заключенных в израильских тюрьмах палестинок и детей на 100 заложников из числа женщин и несовершеннолетних, которых удерживают боевики радикального движения ХАМАС. Об этом 10 ноября сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

При этом не уточняется, между кем была достигнута договоренность и в какой срок она будет реализована.

Ранее, 9 ноября, группировка «Палестинский исламский джихад» заявила о готовности освободить двух израильских заложников по «гуманитарным причинам». Речь идет о пожилой женщине по имени Ханну Катсир и девушке Ягиль Якуб. Представитель боевого крыла объяснил, что причины освобождения связаны с состоянием их здоровья.

7 ноября Израиль заявил, что пока не будут освобождены удерживаемые в секторе Газа заложники, гуманитарной паузы в анклаве не будет. В первую очередь речь идет об освобождении женщин, детей и стариков.

До этого, 5 ноября, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил военных, что боевые действия будут продолжаться до освобождения заложников. Операция в целом, по его словам, прекратится только в случае победы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.