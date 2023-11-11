В Калуге прокуратура начала проверку после нападения собаки на детей

Прокуратура Калужской области организовала проверку по материалам, размещенным в Сети, по факту нападения бойцовской собаки на детей. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает ведомство в Telegram-канале.

Инцидент произошел ранее, 9 ноября. В полицию поступило сообщение, что на улице Минская в Калуге бойцовская собака напала на двух детей. После произошедшего им оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Отмечается, что по результатам проверки виновное лицо привлекут к ответственности.

Ранее, 27 октября, житель Башкирии рассказал «Известиям» о том, как на него напала стая бродячих собак во главе с алабаем. В результате нападения мужчина получил травму руки. От серьезных повреждений его спас водитель, который заехал на тротуар и спугнул стаю собак. После этого он отвез пострадавшего в травмпункт. Позже в этот же день алабая поймали.

Как отметил кинолог Владимир Голубев в беседе «Известиями» 27 октября, при встрече с бездомной стаей собак нужно стараться не привлекать их внимание, а также не провоцировать, пугая их или убегая, и не поворачиваться к животным спиной. По его словам, важно сохранять спокойствие и не показывать животным страх.