В Башкирии поймали искусавшего мужчину алабая

В городе Салават в Башкирии был пойман алабай, который утром в пятницу вместе со стаей собак искусал местного жителя. Об этом 27 октября сообщается в Telegram-канале мэрии города.

«Сегодня утром поступила информация о том, что на улице Ленинградской собака напала на человека. На место происшествия была направлена служба отлова, которая после поиска животного обнаружила его в районе перекрестка улиц Заки Валиди — Ленинградская», — говорится в сообщении.

Пойманное животное будет размещено в приюте для дальнейшего осмотра ветеринаром. Отмечается также, что алабай вряд ли является бродячей собакой, поскольку на нем есть ошейник.

Работа по отлову остальных собак продолжается.

Ранее в этот день житель Башкирии рассказал «Известиям» о том, как на него напала стая бродячих собак во главе с алабаем. В результате нападения мужчина получил травму руки. От серьезный повреждений его спас водитель, который заехал на тротуар и спугнул стаю собак. После этого он отвез пострадавшего в травмпункт.

Как отметил кинолог Владимир Голубев в беседе «Известиями» 27 октября, при встрече с бездомной стаей собак нужно стараться не привлекать их внимание, а также не провоцировать, пугая их или убегая, и не поворачиваться к животным спиной. По его словам, важно сохранять спокойствие и не показывать животным страх.