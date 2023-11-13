Дорого внимание: почему пожилым тяжело получить постоянный уход соцслужб

Неприметную квартиру на втором этаже брежневской 17-этажки по улице Раменки в Москве хорошо знают все соседи. Около месяца назад днем из ее окон повалил густой дым. По вызову приехало несколько пожарных машин, вскрыли железную дверь и быстро устранили причину — потек масляный обогреватель. К счастью, до открытого возгорания дело не дошло и никто не пострадал. Но спустя пару недель там же произошло еще одно ЧП: залили кухню в квартире снизу. И дело не в каком-то роковом невезении, а в отсутствии присмотра за пожилым человеком, который в нем нуждается.

Владимиру Михайловичу 83 года. Он защитил диссертацию по теории чисел, проектировал системы управления для атомных станций, рудников, химических заводов. Работал до 78 лет, но деменция и первая группа инвалидности заставили выйти на пенсию. Сейчас мужчина полностью зависит от окружающих, самостоятельно не может ни поесть, ни даже одеться. В его состоянии он может не выключить кран или случайно накрыть обогреватель одеялом. За стариком ухаживает сын, но в будни он на работе, и больной человек оказывается один.

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— Папе очень нужен дневной уход. Достаточно просто погулять с ним и покормить обедом. Если бы кто-то приходил днем, не было бы ни пожара, ни затопления соседей. На визит хватит пары часов. Но услуги сиделки стоят слишком дорого — от 2 тыс. за посещение. Получается, на это уходила бы треть нашего бюджета, — рассказал сын Владимира Михайловича, Денис.

Через МФЦ семья обратилась в соцслужбу. Приходила сотрудница, которая внимательно осмотрела квартиру, проверила многие моменты — вплоть до того, может ли мужчина сам надеть носки. Обещала позвонить и сообщить о решении. Но никто не перезвонил.

— Мы обратились в МФЦ, где нам сказали, что отказано. Возможно, мы не проходим по каким-то формальным критериям, но нам ничего не объяснили, — рассказал Денис.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Соседи, опасаясь новых неприятных ситуаций, рекомендовали семье подыскать для отца подходящую клинику или дом престарелых. Но психиатр, у которого наблюдается Владимир Михайлович, уверен, что это ухудшит его состояние. Да и полностью перекладывать заботу о старике на чужих людей сын не хочет.

— С решением соцслужбы отказать нам в помощи мы не согласны. Поэтому я обратился с повторным заявлением в МФЦ. От них уже приходил сотрудник. Теперь мне остается собрать все нужные справки и ждать реакции. Надеюсь, на этот раз ответ будет положительным, — сказал Денис.

Справка «Известий» Одинокие или часто остающиеся без присмотра старики могут стать угрозой для всего дома. Сводки происшествий переполнены сообщениями о пожарах и других происшествия в квартирах страдающих деменцией пенсионеров. «Известия» собрали некоторые резонансные случаи: 9 ноября такой случай произошел в башкирском селе Шарипово — погиб пенсионер 1942 года рождения. 8 ноября в Ставрополе загорелась квартира пенсионера, который жил на последнем этаже многоэтажного дома. Пожарные эвакуировали 15 человек, но сам хозяин квартиры погиб. В ноябре 2022 года резонанс получил случай, когда на Камчатке пенсионер специально затопил соседей, чтобы привлечь внимание соцслужбы. В июле 2022 года страдающий деменцией 82-летний пенсионер сжег дотла дом свое племянницы в деревне Фьюнатово под Петербургом. Оставшись без присмотра, пенсионеры с деменцией зачастую уходят из дома и погибают. В конце октября 2023 года такой случай всколыхнул Тулу — пенсионер умер, проведя четыре дней на улице. При этом он несколько раз обращался за помощью к прохожим и даже на КПП областной больницы, но никто ему не помог.

Сколько человек нуждается в помощи

В России в получении социальных услуг нуждается более 8 млн человек, в том числе более 510 тыс. (6,4%) — на дому. 300 тыс. из них и вовсе прикованы к постели. Такие данные представлены в докладе Государственного университета управления для Госдумы (есть в распоряжении «Известий»).

Точное число людей именно с деменцией неизвестно, но, по оценочным данным, в стране примерно 1,2 млн человек только с болезнью Альцгеймера, сообщил «Известиям» источник в системе здравоохранения. При этом Альцгеймер — это лишь одна из нескольких причин деменции. Мест в домах престарелых в России чуть больше 250 тыс. (последние актуальные данные Минздрава за 2020 год), а значит, подавляющее большинство стариков с деменцией живут или с родственниками, или одни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Масштабы проблемы подтверждают данные свежего (март 2023 года) опроса ВЦИОМ: почти 15% россиян (то есть каждый шестой) сказали, что столкнулись с диагнозом «деменция» непосредственно — его поставили либо им самим, либо их близким или знакомым.

На какую помощь могу рассчитывать все эти люди?

Кому положена помощь

По закону «Об основах социального обслуживания» россияне могут получить помощь на дому. Но бесплатна она лишь при соблюдении многих формальностей и лишь для некоторых категорий. В их числе — ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры со средним доходом, равным или ниже полутора величин прожиточного минимума (в 2023 году в России для пенсионеров он составляет 12 363 рубля).

Но для последней категории есть еще одно условие, пояснили «Известиям» в Минтруде: учитывается доход не только нуждающегося в уходе человека, но и доходы других членов семьи, которые живут вместе с пенсионером. В среднем на каждого из них тоже не должно приходиться больше 1,5 прожиточного минимума.

То есть если пенсионер живет с трудоспособным сыном и его зарплата составляет даже 30–40 тыс. рублей, бесплатная помощь такой семье не положена. При этом соцзащита вправе работать с такими семьями за деньги.

Какие услуги можно получить, сколько доплатить

Регионы сами определяют, какие платные услуги могут оказывать соцработники, какие устанавливать тарифы и скидки на них.

Корреспонденты «Известий» изучили ситуацию на примере Москвы. Посчитали, во сколько обойдется помощь соцработника, который приготовит еду и покормит старика, поможет ему с личной гигиеной и легкой получасовой уборкой . «Пакет» потянул примерно на 700–800 рублей в день, или на 14–16 тыс. рублей при пяти визитах в неделю. Москва как регион небедный может позволить себе субсидировать эти услуги. В департаменте труда и соцзащиты города оценили примерные размеры доплаты в месяц от 100 до 1,5 тыс. рублей.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Формулы сложные, учитывается, в частности, разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи. Чем выше средний доход в семье, тем больше придется доплатить за услуги.

Как определяют, нуждается ли человек в помощи

Кто сможет получать услуги ухода — как бесплатно, так и на платной основе, — решают сами соцслужбы.

«Если раньше к москвичу приходила большая комиссия из работников системы, не имеющих специальных знаний, которые осматривали условия проживания гражданина и «на глазок» определяли, какие социальные услуги ему могли понадобиться, что искажало реальную картину, то сегодня приходит только один высококвалифицированный специалист», — рассказали «Известиям» в департаменте труда и соцзащиты Москвы.

Социальный инспектор должна выяснить, может ли человек самостоятельно есть, одеваться, готовить пищу, покупать продукты, есть ли у него признаки когнитивных нарушений и даже насколько велик риск падений — например, если пенсионер живет в доме без лифта.

Все эти данные вносятся в программу, которая формирует индивидуальную программу надомного обслуживания.

«Такой механизм позволяет учесть потребности каждого человека, а также исключить субъективный подход при назначении социальных услуг», — уверены в столичной мэрии.

Идеальная картина чуть корректируется, сталкиваясь с реальностью, говорят представители некоммерческих организаций.

Даже в столице, чтобы получить услуги патронажной службы — визиты медсестер, «необходимо предоставить кучу заявлений и справок» , констатировала в беседе с «Известиями» директор центра «Дом друзей» (НКО помогает пожилым людям и бездомным) Лана Журкина.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— И посещения в рамках этой службы строго регламентированы, зачастую прописанного количества недостаточно прикованному к постели человеку, — сказала она. — Например, после частичной ампутации при диабетической стопе человек не может передвигаться, ему нужны перевязки, а медсестра посещает его 10–12 раз в год. А у соцслужб, которые занимаются помощью людям на дому, все-таки большая часть услуг — это принести продукты, лекарства и какой-то минимум относительно уборки или готовки. Уходовых услуг не хватает.

Система здравоохранения «видит» не всех больных

Еще одна проблема — в России всё еще слабо развита система выявления людей, которые нуждаются в уходе, полагает Лана Журкина.

— Зачастую люди остаются невидимками, они не знают, куда обратиться, — сказала она «Известиям». — Лечебные учреждения не всегда передают информацию в центры социального обслуживания о том, что имеются люди, которые нуждаются в уходе, нет четкого регламента межведомственного взаимодействия.

Она привела в пример случаи, когда людей после выписки из больницы после операции на тазобедренном суставе, после инфаркта или инсульта привозят домой и оставляют в беспомощном состоянии, хотя такой человек не в состоянии обслуживать себя сам — он точно нуждается в присмотре.

— Социальная служба всё еще имеет рассинхрон со службой здравоохранения, — указала эксперт. — Но в Москве, например, сейчас появляются социальные координаторы в больницах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Альтернативные варианты помощи

Кроме того, чтобы пенсионер стал получателем соцуслуг, нужно обосновать, почему родственники не могут за ним ухаживать. Это «Известиям» подтвердили в call-центре московского департамента труда и соцзащиты.

Обоснованием могут стать частые командировки, проживание в другом городе или работа вахтовым методом. Постоянная восьми-девятичасовая занятость на работе аргументом не считается. Вероятно, это и стало причиной отказа Денису и его отцу, о ситуации которых мы рассказывали в начале материала.

Альтернативы же услугам соцработников, по сути, две. Первая — платные сиделки. Один их визит обойдется в среднем в 2–3 тыс. рублей. А значит, не подходит многим людям из-за уровня доходов.

Еще один вариант — родственники нуждающегося в уходе человека могут сами оформиться как соцработники и получать зарплату. Уход оплачивается по часам — время присмотра не может превышать 28 часов в неделю.

«Известия» подсчитали: если родственники устроятся сиделками для членов своей семьи, то при четырехчасовом рабочем дне (28 часов в неделю) их зарплата составит около 21,3 тыс. рублей в месяц с поправкой на регион.

Вне программы выплата по уходу за инвалидом или престарелым родственником (при обязательном условии нетрудоустройства) и вовсе составляет 1,2 тыс. рублей в месяц.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Новая система долгосрочного ухода

То, что действующая система ухода за пожилыми несовершенна, в правительстве поняли давно. Начиная с 2018 года было выделено 10,7 млрд рублей на развитие новой программы долговременного ухода — комплексной постоянной помощи инвалидам и пенсионерам.

В 2018 году она в пилотном режиме стартовала в нескольких регионах, а с начала 2024 года должна заработать по всей стране. Система предполагает типизацию нуждающегося по шести группам в зависимости от его состояния.

Основное отличие от действующей сейчас схемы — индивидуальная программа помощи человеку включает сразу помощь и социального работника, и медиков.

В пилотных регионах система долговременного ухода действует одновременно с оказанием социальных услуг на дому. Если судить по цифрам, представленным «Известиям», в частности, Нижегородской областью, разница заметна.

В этом регионе 6799 пожилых людей, нуждающихся в социальном уходе на дому. Их обслуживает около 300 соцработников. Но 2187 из них получают помощь в рамках пилотного проекта системы долговременного ухода и присматривают за ними уже 1843 помощника.

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Демографический стимул

Реформировать систему соцпомощи старикам необходимо и исходя из демографических особенностей страны, уже сейчас 35 млн (четверть населения России) — это люди старше трудоспособного возраста, говорится в докладе Государственного университета управления (ГУУ), направленного в Госдуму.

В рамках госконтракта ГУУ выработал рекомендации по совершенствованию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Основные из них:

– согласование систем здравоохранения и социального обслуживания с потребностями пожилых людей;

– разработка систем и технологий долгосрочной помощи;

– совершенствование измерения и мониторинга процессов здорового старения.

При этом запущенная в пилотном режиме система долговременного ухода демонстрирует «неоднозначную практику по целевой аудитории»: есть пробелы в составе получателей, говорится в докладе ГУУ.

Например, не везде в регионах в перечень тех, кто может претендовать на помощь, входят несовершеннолетние, которые не имеют инвалидности, но которым она нужна.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Кроме того, разные регионы оказывают разный объем социальных услуг людям, которые оказались при типизации в одной и той же категории, заявляют эксперты. Следовательно, нарушен принцип равенства.

«До внедрения пилотных проектов ни в одном регионе нельзя было получить весь объем необходимой помощи на дому. Сейчас он включает в себя необходимый минимум услуг. Однако данный вопрос требует единого нормативного регулирования на федеральном уровне», — отмечается в докладе.

Речь, по словам аналитиков, идет о внесении правок в федеральное законодательство.