В помощь няне: самозанятым могут упростить работу с детьми и больными
Самозанятым необходимо расширить возможности работы в образовании и соцобслуживании — с такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. Сейчас самозанятые могут быть воспитателями, нянями, сиделками только в тех случаях, когда речь идет о частном, а не государственном финансировании их услуг. Чтобы изменить эту ситуацию, их надо включить в число субъектов образовательной деятельности и поставщиков социальных услуг. Расширение возможностей самозанятых в этих сферах пойдет на пользу не только обществу, но и государству — стимулирует еще больше людей выводить доходы из тени и платить налоги, считают эксперты.
Частная помощь
Самозанятых необходимо включить в число субъектов образовательной деятельности и поставщиков социальных услуг. В этом случае они смогу работать воспитателями, нянями, сиделками не только в частном порядке, но и в тех случаях, когда их услуги оплачиваются из бюджетных средств. С такой инициативой в правительство РФ обратились члены комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей (письмо есть в распоряжении «Известий»).
В прошлом году число оформивших статус самозанятого превысило 6,5 млн человек — это в 1,7 раза больше, чем в конце 2021 года, указано в обращении ОП РФ со ссылкой на данные ФНС. Подобная динамика говорит о том, что люди стремятся вывести свою деятельность из тени, готовы платить налоги, отметил председатель комиссии Сергей Рыбальченко.
— В то же время сейчас в сфере образования и соцобслуживания они могут оказывать свои услуги только на частном рынке, там, где не предусмотрена государственная поддержка. Дело в том, что действующее законодательство в этих сферах было принято еще до появления статуса самозанятого, — пояснил он «Известиям».
В условиях проведения СВО растет запрос на социальных нянь и сиделок, подчеркнул Сергей Рыбальченко. В новых регионах нужны люди, которые могли бы обеспечивать нуждающихся горячим питанием и одеждой. Кроме того, там востребованы услуги групп кратковременного присмотра и семейные группы для детей дошкольного возраста. Все эти функции, по его мнению, могли бы взять на себя самозанятые. Но закон такую возможность не предусматривает.
Он напомнил, что в некоторых регионах существуют сертификаты дошкольника: ими могут воспользоваться родители, чьи дети ходят в частные детские сады. Однако потратить средства с сертификата на слуги самозанятого нельзя.
— Даже если это сертифицированная няня, она обязательно должна оформить статус индивидуального предпринимателя, — подчеркнул Сергей Рыбальченко.
Как нельзя привлечь няню без статуса ИП к работе для сопровождению конкретных больных. Общественники предлагают внести изменения, касающиеся самозанятых в законы «Об образовании» и «Об основах социального обслуживания граждан».
«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать предложенные инициативы.
В духе рынка
Предложения общественников рациональны в сложившейся ситуации, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они соответствуют современным тенденциям развития рынка труда — возможности самозанятых постоянно расширяют, отметила кандидат юридических наук, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Анна Вавилова.
Если инициатива будет реализована, это позволит решить вопрос и со статусом репетиторов, поскольку сейчас непонятно, к какому роду деятельности их относить — образовательной или консультационной, добавила эксперт.
— Это касается не только расширения возможностей для самозанятых, но и прав обучающихся, их родителей. Сам факт признания деятельности образовательной влечет за собой целый ряд требований, в том числе гарантии прав и интересов обучающихся, — отметила юрист.
Обучающийся, по ее словам, защищен законодательством в существенно большем объеме, чем человек, получающий консультационные услуги.
Закрепление самозанятых в числе субъектов образовательной деятельности и поставщиков социальных услуг может способствовать и тому, что еще больше людей, занимающихся репетиторством и другими подобными услугами, захотят легализовать свою деятельность, добавила директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Татьяна Клячко. Рост числа налогоплательщиков и, соответственно, увеличение поступающих налогов соответствуют интересам государства, заключила она.