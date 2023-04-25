В помощь няне: самозанятым могут упростить работу с детьми и больными

Самозанятым необходимо расширить возможности работы в образовании и соцобслуживании — с такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. Сейчас самозанятые могут быть воспитателями, нянями, сиделками только в тех случаях, когда речь идет о частном, а не государственном финансировании их услуг. Чтобы изменить эту ситуацию, их надо включить в число субъектов образовательной деятельности и поставщиков социальных услуг. Расширение возможностей самозанятых в этих сферах пойдет на пользу не только обществу, но и государству — стимулирует еще больше людей выводить доходы из тени и платить налоги, считают эксперты.

Частная помощь

Самозанятых необходимо включить в число субъектов образовательной деятельности и поставщиков социальных услуг. В этом случае они смогу работать воспитателями, нянями, сиделками не только в частном порядке, но и в тех случаях, когда их услуги оплачиваются из бюджетных средств . С такой инициативой в правительство РФ обратились члены комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей (письмо есть в распоряжении «Известий»).

В прошлом году число оформивших статус самозанятого превысило 6,5 млн человек — это в 1,7 раза больше, чем в конце 2021 года , указано в обращении ОП РФ со ссылкой на данные ФНС. Подобная динамика говорит о том, что люди стремятся вывести свою деятельность из тени, готовы платить налоги, отметил председатель комиссии Сергей Рыбальченко.

— В то же время сейчас в сфере образования и соцобслуживания они могут оказывать свои услуги только на частном рынке, там, где не предусмотрена государственная поддержка. Дело в том, что действующее законодательство в этих сферах было принято еще до появления статуса самозанятого, — пояснил он «Известиям».

В условиях проведения СВО растет запрос на социальных нянь и сиделок, подчеркнул Сергей Рыбальченко. В новых регионах нужны люди, которые могли бы обеспечивать нуждающихся горячим питанием и одеждой. Кроме того, там востребованы услуги групп кратковременного присмотра и семейные группы для детей дошкольного возраста. Все эти функции, по его мнению, могли бы взять на себя самозанятые. Но закон такую возможность не предусматривает.

Он напомнил, что в некоторых регионах существуют сертификаты дошкольника: ими могут воспользоваться родители, чьи дети ходят в частные детские сады. Однако потратить средства с сертификата на слуги самозанятого нельзя.

— Даже если это сертифицированная няня, она обязательно должна оформить статус индивидуального предпринимателя, — подчеркнул Сергей Рыбальченко.

Как нельзя привлечь няню без статуса ИП к работе для сопровождению конкретных больных. Общественники предлагают внести изменения, касающиеся самозанятых в законы «Об образовании» и «Об основах социального обслуживания граждан».

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой прокомментировать предложенные инициативы.

В духе рынка

Предложения общественников рациональны в сложившейся ситуации, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Они соответствуют современным тенденциям развития рынка труда — возможности самозанятых постоянно расширяют, отметила кандидат юридических наук, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ Анна Вавилова.

Если инициатива будет реализована, это позволит решить вопрос и со статусом репетиторов, поскольку сейчас непонятно, к какому роду деятельности их относить — образовательной или консультационной, добавила эксперт.

— Это касается не только расширения возможностей для самозанятых, но и прав обучающихся, их родителей. Сам факт признания деятельности образовательной влечет за собой целый ряд требований, в том числе гарантии прав и интересов обучающихся, — отметила юрист.

Обучающийся, по ее словам, защищен законодательством в существенно большем объеме, чем человек, получающий консультационные услуги.