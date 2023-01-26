Работа не в толк: самозанятым отказывают в выплатах по уходу за пожилыми

Самозанятым отказывают в выплатах по уходу за пожилыми и инвалидами. Об этом говорится в письме «Опоры России» в Социальный фонд России (СФР), которое есть у «Известий». У сотрудников территориальных отделений фонда нет инструкций относительно работающих на себя граждан и они отклоняют обращения «на всякий случай», говорится в документе делового объединения. Юристы пояснили: если самозанятый не платит взносы в фонд обязательного пенсионного страхования (ОПС), ему положены выплаты по уходу за инвалидами и пожилыми от 1,2 тыс. до 10 тыс. рублей. В случае сложностей эксперты рекомендуют просить письменный отказ для суда.

Споры решают

В территориальных отделениях Пенсионного фонда (входят в структуру СФР), регулярно отказывают самозанятым и индивидуальным предпринимателям (ИП), которые применяют налог на профессиональный доход (НПД), в назначении выплат по уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом говорится в письме «Опоры России» председателю Социального фонда России (СФР) Сергею Чиркову (есть в распоряжении «Известий»). Бизнес-объединение просит дать официальные разъяснения на этот счет, поскольку безосновательные отказы приводят к конфликтам, судебным разбирательствам и подрыву доверия к институту самозанятости.

В документе поясняется: в соответствии с указами президента от 2006 и 2013 годов, неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за пожилыми и инвалидами, имеют право на получение ежемесячных выплат. При этом размер компенсаций зависит от того, за кем осуществляется присмотр: 1,2 тыс. рублей — за уход за престарелыми и инвалидами I группы, 10 тыс. — за детьми-инвалидами, объяснила замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Дарья Мартынова.

В то же время, если присматривающий за больным гражданин выполняет работу, в период которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию, он не имеет права на получение выплат, подчеркивается в постановлении правительства от 2007 года. Между тем, как пояснили в «Опоре России», самозанятые (физлица и ИП) применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и не должны уплачивать страховые взносы в обязательном порядке. Если они не делают этого по собственной инициативе, то считаются неработающими.

Справка «Известий» Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать в качестве эксперимента с 1 января 2019 года. Налог на профессиональный доход (НПД) предусмотрен для граждан, которые получают доходы от личной трудовой деятельности. Им также могут воспользоваться ИП. Вместо налогов на прибыль и на доходы физических лиц (НДФЛ) самозанятые платят 4% с полученной прибыли. Переход на такую ставку осуществляется добровольно. В 2022-м количество зарегистрированных плательщиков НПД в России превысило 6,5 млн.

Тем не менее сотрудники ПФР отказывают самозанятым по причине их регистрации в качестве ИП и плательщиков НПД, так как они получают доход. Как говорится в письме «Опоры России», у работников отделений нет четких инструкций для такой категории граждан и поэтому они отклоняют их обращения «на всякий случай».

«Известия» ознакомились с жалобами россиян на эту проблему. Одна из них написала: «Алтайский край, Барнаул. Отказали по уходу за пожилым 80 лет, т.к. самозанятая». Как отметил другой пользователь из Волгорадской области, он зарегистрирован как ИП на НПД, при этом ухаживает за мамой — инвалидом I группы. Трижды обращались в ПФР и каждый раз получали отказ.

При этом, если самозанятые решают оспорить решение, как правило, компенсации им всё же назначают, отметила Дарья Мартынова. Однако большинство граждан не обладают достаточными юридическими знаниями, и поэтому чаще всего просто оформляют выплаты на другого, более подходящего под требования человека, добавила эксперт.

В то же время при попытке подать заявление через портал «Госуслуги», оно автоматически отклоняется. Об этом также говорит один из пользователей: «Оформлена как самозанятая (4%), хотела оформить пособие для дедушки 86 лет через «Госуслуги», сразу пишет, что не положено».

«Известия» направили запрос в Минтруд и Социальный фонд России с просьбой прокомментировать негативную практику по отказам в самозанятым в выплатах.

Просите письменный отказ

По закону о НПД, самозанятые, которые не присоединились добровольно к системе обязательного пенсионного страхования, признаются неработающими, подтвердил операционный директор платформы «Рокет Ворк» (rocketwork.ru) Сергей Сухоставец. За счет этого, как и любой нетрудоустроенный, самозанятый вправе получать пособие по уходу за инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. Кроме того, время такого ухода входит в стаж и становится основанием для начисления гражданину пенсионных баллов.

Отказ в предоставлении таких выплат самозанятым, которые не участвуют в системе ОПС и дополнительно не трудоустроены, неправомерен, подчеркнул Сергей Сухоставец. Он добавил: при возникновении сложностей работающий на себя должен попросить официальный отказ в отделении ПФР на бланке с печатью и подписью ответственного лица, чтобы в дальнейшем иметь возможность обратиться в суд. В целом причины отказов могут быть разные — например, неправильно поданное заявление или не обновленные данные, отметил эксперт.

В указах президента, которые гарантируют выплаты, используется термин «неработающее трудоспособное лицо». Однако расшифровка этого термина не указана, сообщил партнер юридической компании a.t.Legal Александр Павловский. Судя по жалобам, пенсионные органы часто признают неработающими только тех, кто не имеет дохода в связи с необходимостью ухода за нетрудоспособным. Однако раз самозанятые платят налог с дохода, доход у них имеется. Между тем необязательность уплаты страховых взносов фиксируется законом, который регулирует действие специального режима для самозанятых.

Сохранение этого противоречия будет способствовать отказу части из них от легализации, особенно если они имеют небольшой или непостоянный заработок и получают пособие по уходу за инвалидом, считает эксперт. Однако, по его словам, число таких людей будет небольшим.