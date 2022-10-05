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Если заложен взнос: самозанятым разрешат оформлять больничные

При наступлении страхового случая работники смогут претендовать на пособия
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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В Министерстве труда представили модель добровольного социального страхования для самозанятых. Пособие по временной нетрудоспособности, согласно схеме, сможет достигать 32,4 тыс. рублей в месяц, а стоить примерно 15 тыс. рублей в год. Предложенную модель теперь должны обсудить и закрепить в законе. Как самозанятые будут брать больничные и удобна ли предложенная схема, разбирались «Известия».

Какую схему предложил Минтруд

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Минтруд сообщил о разработке «максимально простого и понятного механизма» уплаты взносов и получения страховых выплат по временной нетрудоспособности. Размер ежемесячного страхового взноса будет рассчитываться исходя из базового страхуемого дохода: на 2023 год это 32 484 рубля. Ежемесячный взнос при этом составит 1247 рублей.

При этом размер выплаты по больничному будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взносов. В стаже учтут период, отработанный по трудовому договору в прошлом. При стаже более восьми лет и выплате взносов от шести до 12 месяцев по больничному выплатят 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 — выплата составит 22,7 тыс. рублей в месяц. Стаж от пяти до восьми лет понизит сумму выплат до 18,1 тыс. рублей (80% застрахованной суммы). При стаже до пяти лет возможна выплата 60% от застрахованной суммы — 13,6 тыс. рублей.

После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. рублей, 25,9 тыс. рублей и 19,4 тыс. рублей соответственно.

Если заложен взнос
трудовая книжка
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Если же самозанятый долго не пользуется выплатами по добровольному социальному страхованию, то снижается и размер взносов — после 18 месяцев без страховых случаев к размеру взносов применят понижающий коэффициент 0,9, после двух лет — 0,7.

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Также в модели добровольного страхования прописаны ситуации, при которых самозанятый может получить больничный: заболевание, травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных организациях после нахождения в стационаре, карантин застрахованного или его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или недееспособного члена семьи.

Предполагается, что подключиться к программе добровольного страхования можно будет через приложение «Мой налог» без личных визитов в госучреждения.

Поправки в федеральное законодательство планируется внести в Госдуму до конца года.

— Реализация этой модели — очередной шаг на пути становления самозанятых как полноценных субъектов процесса, их интеграции в сложную систему взаимоотношений с органами исполнительной власти, — сказал «Известиям» старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ Николай Дуванов.

Нужны ли самозанятым больничные

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова рассказала «Известиям», что в Торгово-промышленную палату поступает большое количество обращений об «определенном ущемлении прав самозанятых» из-за отсутствия социальной защищенности при болезни и наступлении иного страхового случая — в отличие от субъектов малого и среднего предпринимательства.

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— Поэтому запрос на включение самозанятых в систему обязательного социального страхования назрел давно, — сказала она.

Дыбова замечает, что, согласно данным ФНС и ПФР за 2021 год, доля самозанятых, которые одновременно состоят в трудовых отношениях и застрахованы работодателем, — около 35%. Соответственно, две трети самозанятых не обеспечены социальными гарантиями, говорит она.

Заместитель руководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Дарья Мартынова говорит, что в Минтруд еще в 2020 году обращались с вопросом о присоединении самозанятых к Фонду соцстрахования. Уже тогда предлагалось предоставить возможность делать именно добровольные взносы.

— Поскольку оригинальная система ОМС не подходила для такого большого числа людей, нам первое время отказывали — у Минтруда были опасения, что Фонд просто не выдержит такой нагрузки, — рассказывала Мартынова «Известиям». — Поэтому в министерстве пришли к схеме, по которой нужно разработать отдельный страховой продукт для самозанятых граждан.

Если заложен взнос
больничный рубли
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По ее словам, опросы среди самозанятых показали, что более 70% зарегистрированных в этом статусе готовы делать добровольные взносы и участвовать в этой системе в зависимости от суммы, которую им предложат платить.

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— На сегодняшний день у самозанятых есть только два способа получить выплаты по больничным, — пояснил «Известиям» адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры» Александр Селютин. — Во-первых, одновременно со статусом самозанятого быть наемным работником по трудовому договору и получать взносы от работодателя. Во-вторых, помимо статуса самозанятого иметь статус ИП, обладателям которого разрешено заключать договор с ФСС о добровольном медицинском страховании.

Ведущий научный сотрудник Центра финансов социальной сферы Научного-исследовательского финансового института Наталья Локтюхина замечает, что масштабы этого вида занятости растут. По состоянию на 1 августа в России было зарегистрировано более 5,5 млн официальных самозанятых, и численность их будет только расти за счет развития платформенной занятости.

— Среди самозанятых много тех, для кого это дополнительный источник дохода — например, тех, кто сдает в аренду квартиры, — сказала Локтюхина «Известиям». — Для таких самозанятых вопрос больничных не так важен. Для тех, у кого самозанятость единственный источник заработка, болезнь может означать потерю этого заработка, и поэтому вопрос больничных для них актуален.

Удачна ли предложенная Минтрудом схема

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Александр Селютин отмечает, что Минтруд, разрабатывая модель добровольного страхования, исходил из предварительного спроса среди самозанятых. Он обращает внимание на сходство этой модели с системой добровольного пенсионного страхования, которая заключается в том, что самозанятый, уплачивая взнос за календарный год, получает один год трудового стажа.

— Необходимости в разработке иной схемы нет, предложенная Минтрудом модель вполне способна удовлетворить запрос самозанятых на данный момент, — считает Селютин, допуская, что она будет доработана уже после принятия — например, в части расширения перечня страховых случаев.

HR-директор КРОС Дмитрий Дударев также считает, что предложенная схема не окажется финальной.

Если заложен взнос
удаленка работа компьютер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Вероятно, в дальнейшем будет разработана вариативность размеров ежемесячного взноса и выплат по больничному листу, поскольку потребность в больничном варьируется в зависимости от профессии, отрасли и региона, где работает самозанятый, — сказал он «Известиям». — Могут быть проработаны варианты участия в продукте частных организаций и, возможно, платформ, через которые самозанятые обеспечивают себя заказами.

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Он замечает, что платформенная занятость позволяет оперативно заменить специалиста, который из-за болезни временно не может выполнять свой блок задач, и уже сейчас некоторые платформы, например «Яндекс», предлагают программы по страхованию жизни и софинансированию больничного для водителей такси, где стоимость полиса возвращается бонусами.

Николай Дуванов также замечает, что вопрос использования онлайн-платформ сейчас особенно актуален в среде самозанятых и остро нуждается в выработке предложений «по совершенствованию нормативного урегулирования тех правоотношений, которые не укладываются в рамки привычных отношений найма и предпринимательства».

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отмечает, что предложенный Минтрудом механизм «весьма лояльный».

— Элемент лояльности — понижающий коэффициент. Если человек долгое время не использует больничный, то через некоторое время взносы пропорционально снизятся, — сказала она «Известиям». — Несомненно, какие-то нюансы еще возможно доработать, но в целом я думаю, что фракция «Единая Россия» данное предложение поддержит.

Дарья Мартынова из «Опоры России» считает важным, чтобы система была прозрачной и понятной, а работала исключительно на добровольных началах. Она замечает, что обсуждались разные варианты, в том числе такой, при котором самозанятый может добровольно решить платить больше, чем минимальную ставку, потому что некоторые из них получают до 20 тыс. рублей в месяц, а есть и те, кто зарабатывает больше 100 тыс.

— Если у Минтруда в финальный схеме будет такая возможность, то и она должна быть добровольной, — сказала Мартынова.

Если заложен взнос
такси автомобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Елена Дыбова также полагает, что добровольный характер схемы — оптимальный вариант, а схема, предусматривающая выплату полной суммы пособий, мотивирует к долгосрочным отношениям.

А вот адвокат Коллегии адвокатов «Люди Дела» Денис Зайцев считает принятие новой схемы вовсе необязательным, так как альтернатива по сути уже существует — самозанятые могут сами направить сэкономленные средства на оплату медицинской страховки.

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— Введение добровольной уплаты страховых взносов — это постепенное увеличение платежей в бюджет, — сказал он «Известиям». — Это вполне ожидаемо, если учитывать, что основной задачей введения режима самозанятых было именно обеление бизнеса, после чего с бизнеса, выведенного из тени, начнут собирать налог и сборы.

Николай Дуванов полагает, что лишь небольшое число самозанятых воспользуется предоставленным правом.

— Согласно статистике ФНС России, среднемесячный доход самозанятых в 2021 году составил примерно 25 тыс. рублей, — рассказал он. — Предложенный Минтрудом России страховой взнос в размере 1247 рублей составляет почти 5% от указанной суммы. С учетом установленного налога на профессиональный доход, (от 4 до 6%), суммарно размер ежемесячных отчислений для самозанятых может составить 10% и более от их ежемесячного дохода.

Объективны ли предложенные взносы

Дарья Мартынова рассказывает, что большая часть респондентов из опроса «Опоры России» отвечала, что они готовы платить до 1 тыс. рублей в месяц. Предложенная Минтрудом сумма отличается на 250 рублей, но эксперт полагает, что это не слишком большая разница.

Денис Зайцев считает, что самозанятые в большинстве своем не будут платить эти взносы, так как в принципе ставят во главу угла оптимизацию платежей в бюджет.

— Тем более что самозанятый — это больше предприниматель, чем работник, и на больничном ему сидеть просто некогда, — сказал он. — Но, разумеется, будут и те, для кого сумма взноса непринципиальна и при этом удобно быть в системе социального страхования.

Если заложен взнос
бизнес кофе самозанятый
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Елена Дыбова из ТПП указывает, что предложенная сумма платежа сопоставима с рыночными продуктами на текущий момент. При увеличении порога самозанятые не захотят платить взносы. При этом увеличение взносов в будущем вполне вероятно. Селютин замечает, что озвученные расчеты связаны с МРОТом и при его изменении возможно и пропорциональное ему увеличение.

— Для объективной оценки возможности увеличения размера страховых взносов в последующие годы необходимо обратиться к тексту законопроекта, который ведомство обещает внести на рассмотрение в Госдуму до конца года, — сказал Николай Дуванов. — Помимо стандартной индексации, соответствующей уровню инфляции, законопроект может предложить особый порядок индексации, превышающий инфляцию. Однако, на наш взгляд, это маловероятно.

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