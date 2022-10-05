Если заложен взнос: самозанятым разрешат оформлять больничные

В Министерстве труда представили модель добровольного социального страхования для самозанятых. Пособие по временной нетрудоспособности, согласно схеме, сможет достигать 32,4 тыс. рублей в месяц, а стоить примерно 15 тыс. рублей в год. Предложенную модель теперь должны обсудить и закрепить в законе. Как самозанятые будут брать больничные и удобна ли предложенная схема, разбирались «Известия».

Какую схему предложил Минтруд

Минтруд сообщил о разработке «максимально простого и понятного механизма» уплаты взносов и получения страховых выплат по временной нетрудоспособности. Размер ежемесячного страхового взноса будет рассчитываться исходя из базового страхуемого дохода: на 2023 год это 32 484 рубля. Ежемесячный взнос при этом составит 1247 рублей.

При этом размер выплаты по больничному будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты взносов. В стаже учтут период, отработанный по трудовому договору в прошлом. При стаже более восьми лет и выплате взносов от шести до 12 месяцев по больничному выплатят 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 — выплата составит 22,7 тыс. рублей в месяц. Стаж от пяти до восьми лет понизит сумму выплат до 18,1 тыс. рублей (80% застрахованной суммы). При стаже до пяти лет возможна выплата 60% от застрахованной суммы — 13,6 тыс. рублей.

После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. рублей, 25,9 тыс. рублей и 19,4 тыс. рублей соответственно.

Если заложен взнос Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Если же самозанятый долго не пользуется выплатами по добровольному социальному страхованию, то снижается и размер взносов — после 18 месяцев без страховых случаев к размеру взносов применят понижающий коэффициент 0,9, после двух лет — 0,7.

Также в модели добровольного страхования прописаны ситуации, при которых самозанятый может получить больничный: заболевание, травма, аборт или процедура экстракорпорального оплодотворения, уход за больным членом семьи, включая ребенка, протезирование, лечение в санаторно-курортных организациях после нахождения в стационаре, карантин застрахованного или его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или недееспособного члена семьи.

Предполагается, что подключиться к программе добровольного страхования можно будет через приложение «Мой налог» без личных визитов в госучреждения.

Поправки в федеральное законодательство планируется внести в Госдуму до конца года.

— Реализация этой модели — очередной шаг на пути становления самозанятых как полноценных субъектов процесса, их интеграции в сложную систему взаимоотношений с органами исполнительной власти, — сказал «Известиям» старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ Николай Дуванов.

Нужны ли самозанятым больничные

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова рассказала «Известиям», что в Торгово-промышленную палату поступает большое количество обращений об «определенном ущемлении прав самозанятых» из-за отсутствия социальной защищенности при болезни и наступлении иного страхового случая — в отличие от субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Поэтому запрос на включение самозанятых в систему обязательного социального страхования назрел давно , — сказала она.

Дыбова замечает, что, согласно данным ФНС и ПФР за 2021 год, доля самозанятых, которые одновременно состоят в трудовых отношениях и застрахованы работодателем, — около 35%. Соответственно, две трети самозанятых не обеспечены социальными гарантиями , говорит она.

Заместитель руководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Дарья Мартынова говорит, что в Минтруд еще в 2020 году обращались с вопросом о присоединении самозанятых к Фонду соцстрахования. Уже тогда предлагалось предоставить возможность делать именно добровольные взносы.

— Поскольку оригинальная система ОМС не подходила для такого большого числа людей, нам первое время отказывали — у Минтруда были опасения, что Фонд просто не выдержит такой нагрузки, — рассказывала Мартынова «Известиям». — Поэтому в министерстве пришли к схеме, по которой нужно разработать отдельный страховой продукт для самозанятых граждан.

Если заложен взнос Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По ее словам, опросы среди самозанятых показали, что более 70% зарегистрированных в этом статусе готовы делать добровольные взносы и участвовать в этой системе в зависимости от суммы, которую им предложат платить.

— На сегодняшний день у самозанятых есть только два способа получить выплаты по больничным, — пояснил «Известиям» адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Селютин и партнеры» Александр Селютин. — Во-первых, одновременно со статусом самозанятого быть наемным работником по трудовому договору и получать взносы от работодателя. Во-вторых, помимо статуса самозанятого иметь статус ИП, обладателям которого разрешено заключать договор с ФСС о добровольном медицинском страховании.

Ведущий научный сотрудник Центра финансов социальной сферы Научного-исследовательского финансового института Наталья Локтюхина замечает, что масштабы этого вида занятости растут. По состоянию на 1 августа в России было зарегистрировано более 5,5 млн официальных самозанятых, и численность их будет только расти за счет развития платформенной занятости .

— Среди самозанятых много тех, для кого это дополнительный источник дохода — например, тех, кто сдает в аренду квартиры, — сказала Локтюхина «Известиям». — Для таких самозанятых вопрос больничных не так важен. Для тех, у кого самозанятость единственный источник заработка, болезнь может означать потерю этого заработка, и поэтому вопрос больничных для них актуален.

Удачна ли предложенная Минтрудом схема

Александр Селютин отмечает, что Минтруд, разрабатывая модель добровольного страхования, исходил из предварительного спроса среди самозанятых. Он обращает внимание на сходство этой модели с системой добровольного пенсионного страхования, которая заключается в том, что самозанятый, уплачивая взнос за календарный год, получает один год трудового стажа.

— Необходимости в разработке иной схемы нет, предложенная Минтрудом модель вполне способна удовлетворить запрос самозанятых на данный момент, — считает Селютин, допуская, что она будет доработана уже после принятия — например, в части расширения перечня страховых случаев.

HR-директор КРОС Дмитрий Дударев также считает, что предложенная схема не окажется финальной.

Если заложен взнос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Вероятно, в дальнейшем будет разработана вариативность размеров ежемесячного взноса и выплат по больничному листу, поскольку потребность в больничном варьируется в зависимости от профессии, отрасли и региона, где работает самозанятый, — сказал он «Известиям». — Могут быть проработаны варианты участия в продукте частных организаций и, возможно, платформ, через которые самозанятые обеспечивают себя заказами.

Он замечает, что платформенная занятость позволяет оперативно заменить специалиста, который из-за болезни временно не может выполнять свой блок задач, и уже сейчас некоторые платформы, например «Яндекс», предлагают программы по страхованию жизни и софинансированию больничного для водителей такси, где стоимость полиса возвращается бонусами.

Николай Дуванов также замечает, что вопрос использования онлайн-платформ сейчас особенно актуален в среде самозанятых и остро нуждается в выработке предложений «по совершенствованию нормативного урегулирования тех правоотношений, которые не укладываются в рамки привычных отношений найма и предпринимательства» .

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отмечает, что предложенный Минтрудом механизм «весьма лояльный».

— Элемент лояльности — понижающий коэффициент. Если человек долгое время не использует больничный, то через некоторое время взносы пропорционально снизятся , — сказала она «Известиям». — Несомненно, какие-то нюансы еще возможно доработать, но в целом я думаю, что фракция «Единая Россия» данное предложение поддержит.

Дарья Мартынова из «Опоры России» считает важным, чтобы система была прозрачной и понятной, а работала исключительно на добровольных началах. Она замечает, что обсуждались разные варианты, в том числе такой, при котором самозанятый может добровольно решить платить больше, чем минимальную ставку, потому что некоторые из них получают до 20 тыс. рублей в месяц, а есть и те, кто зарабатывает больше 100 тыс.

— Если у Минтруда в финальный схеме будет такая возможность, то и она должна быть добровольной, — сказала Мартынова.

Если заложен взнос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Елена Дыбова также полагает, что добровольный характер схемы — оптимальный вариант, а схема, предусматривающая выплату полной суммы пособий, мотивирует к долгосрочным отношениям.

А вот адвокат Коллегии адвокатов «Люди Дела» Денис Зайцев считает принятие новой схемы вовсе необязательным, так как альтернатива по сути уже существует — самозанятые могут сами направить сэкономленные средства на оплату медицинской страховки.

— Введение добровольной уплаты страховых взносов — это постепенное увеличение платежей в бюджет, — сказал он «Известиям». — Это вполне ожидаемо, если учитывать, что основной задачей введения режима самозанятых было именно обеление бизнеса, после чего с бизнеса, выведенного из тени, начнут собирать налог и сборы.

Николай Дуванов полагает, что лишь небольшое число самозанятых воспользуется предоставленным правом.

— Согласно статистике ФНС России, среднемесячный доход самозанятых в 2021 году составил примерно 25 тыс. рублей , — рассказал он. — Предложенный Минтрудом России страховой взнос в размере 1247 рублей составляет почти 5% от указанной суммы. С учетом установленного налога на профессиональный доход, (от 4 до 6%), суммарно размер ежемесячных отчислений для самозанятых может составить 10% и более от их ежемесячного дохода.

Объективны ли предложенные взносы

Дарья Мартынова рассказывает, что большая часть респондентов из опроса «Опоры России» отвечала, что они готовы платить до 1 тыс. рублей в месяц. Предложенная Минтрудом сумма отличается на 250 рублей, но эксперт полагает, что это не слишком большая разница.

Денис Зайцев считает, что самозанятые в большинстве своем не будут платить эти взносы, так как в принципе ставят во главу угла оптимизацию платежей в бюджет.

— Тем более что самозанятый — это больше предприниматель, чем работник, и на больничном ему сидеть просто некогда, — сказал он. — Но, разумеется, будут и те, для кого сумма взноса непринципиальна и при этом удобно быть в системе социального страхования.

Если заложен взнос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Елена Дыбова из ТПП указывает, что предложенная сумма платежа сопоставима с рыночными продуктами на текущий момент. При увеличении порога самозанятые не захотят платить взносы. При этом увеличение взносов в будущем вполне вероятно. Селютин замечает, что озвученные расчеты связаны с МРОТом и при его изменении возможно и пропорциональное ему увеличение.

— Для объективной оценки возможности увеличения размера страховых взносов в последующие годы необходимо обратиться к тексту законопроекта, который ведомство обещает внести на рассмотрение в Госдуму до конца года, — сказал Николай Дуванов. — Помимо стандартной индексации, соответствующей уровню инфляции, законопроект может предложить особый порядок индексации, превышающий инфляцию. Однако, на наш взгляд, это маловероятно.