Легко в учении: украинцев включат в нацпроект по трудоустройству в РФ

Граждан Украины, ДНР и ЛНР предложили включить в нацпроект «Демография» для поиска работы в России . Соответствующий документ разработал Минтруд (есть у «Известий»). В нем говорится, что на получение профессии в РФ смогут претендовать те, кто имеет удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, а также подал заявление на гражданство . В Госдуме считают, что безработные россияне, также претендующие на обучение, не заметят конкуренции, так как до сих пор выделенные на программу деньги не потрачены . В экспертной среде напомнили, что программа подготовки специалистов должна быть ориентирована на бизнес и учить людей востребованным профессиям.

Набор курсов

Минтруд подготовил поправки в ряд актов правительства, которые позволят гражданам Украины, ДНР и ЛНР получить новую профессию в России . Это станет возможным благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография», который был запущен для россиян. Документ с поправками к правилам по предоставлению грантов на обучение новым профессиям имеется в распоряжении «Известий».

Пункт 2, где перечисляются категории, для которых предусмотрена реализация мероприятий по организации профобучения, предлагают дополнить абзацем следующего содержания: « граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ и подали заявление о приеме в гражданство РФ », говорится в тексте поправок.

Легко в учении Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Согласно документам, пройти такое обучение эта категория граждан сможет в трех организациях: в Агентстве развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia), Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), а также в Томском государственном университете. Чтобы попасть в эту программу, необходимо обратиться в органы службы занятости.

Согласно расчетам правительства, сделанным при запуске проекта «Содействие занятости» в 2021 году, в 2022-м такое обучение должны пройти не менее 345 тыс. человек, а в следующие два — минимум по 125 тыс. человек ежегодно. В результате повысится число занятых в России. При этом ожидается, что часть прошедших обучение зарегистрируется в качестве индивидуальных предпринимателей и начнет применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Средняя стоимость обучения одного человека (выплачивается из федерального бюджета) составит 59,58 тыс. рублей. Согласно данным правительства, в 2022 году на эти цели запланировано около 8,8 млрд рублей.

Легко в учении Фото: РИА Новости

В Минтруде «Известиям» рассказали, что для каждого региона свой набор курсов, исходя из того, что востребовано на местном рынке труда. « Длительность программ варьируется от трех недель до трех месяцев. Соискателям доступны различные направления — от обучения отдельным технологиям по рабочим специальностям до повышения квалификации . На текущий день к обучению приступили около 70 тыс. человек, завершили его более 25 тыс.», — рассказали в ведомстве.

« Планируется, что такой мерой поддержки воспользуются до 10 тыс. граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР , оформивших статус беженца или получивших временное убежище и начавших процесс получения гражданства», — рассказали в Минтруде.

Там отметили, что внесение поправок не потребует дополнительного финансирования, так как обучение планируется проводить в рамках выделенных средств . Сейчас проект постановления вынесен на общественное обсуждение и направлен на межведомственное согласование.

«Всего на текущий день в базе вакансий центров занятости свыше 2,4 млн предложений о работе. Зарегистрировались в центрах занятости в качестве безработных менее 680 тыс. человек», — подытожили в Минтруде.

Всего же, по данным на 18 июля, границу с РФ пересекли более 2,6 млн вынужденных переселенцев с территории Украины, ДНР и ЛНР, включая 422 тыс. детей.

«Известия» направили запросы в организации, которые проводят обучение на предмет возможных новых специальностей учащихся.

Средства остаются

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что предложение Минтруда заслуживает поддержки.

— У нас рынок труда специфический. Есть потребность в кадрах, так как не все, кто хочет получить работу, соответствуют требованиям работодателя . Кроме этого, есть новые профессии, например менеджер по работе с маркетплейсами или специалисты в области интернет-маркетинга, — пояснил он «Известиям».

По словам депутата, повышать квалификацию этой категории граждан надо именно исходя из потребностей рынка труда.

— Тем более что в России есть сферы, где существует нехватка наших внутренних ресурсов. Это строительство, сельское хозяйство, ЖКХ и другие. Поэтому думаю, что такая возможность будет востребована среди беженцев. Тем более что это дополнительный доход, а не только надежда на помощь государства , — пояснил политик.

Он убежден, что такое обучение не будет проводиться в ущерб россиянам, так как на сегодняшний день программа не реализует все выделенные на нее деньги.

Легко в учении Фото: РИА Новости

— Средства остаются. Поэтому любой гражданин России может этой программой воспользоваться. Другое дело, что многие про нее не знают или не хотят тратить время на обучение . Поэтому не думаю, что тут может быть какой-то перекос, — подчеркнул Нилов.

Член комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП Алексей Перевозчиков считает, что предложение Минтруда будет востребовано, если этих людей будут обучать дефицитным профессиям.

— Несмотря на то что ситуация в экономике сегодня сложная, на рынке есть заметный дефицит кадров. Поэтому если параметры этой программы обучения отвечают нуждам бизнеса — ищут кадры для дефицитных профессий и пополняют трудовые ресурсы, то это можно только приветствовать , — подчеркнул эксперт.

По его словам, гранты в рамках программы по профессиональному обучению должны выдаваться не ради выпуска новых менеджеров или маркетологов, которых и так достаточно, рынку требуются специалисты рабочих профессий.