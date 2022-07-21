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Легко в учении: украинцев включат в нацпроект по трудоустройству в РФ

Кто может претендовать на участие в курсах и поможет ли предложение Минтруда снизить нехватку кадров
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Граждан Украины, ДНР и ЛНР предложили включить в нацпроект «Демография» для поиска работы в России. Соответствующий документ разработал Минтруд (есть у «Известий»). В нем говорится, что на получение профессии в РФ смогут претендовать те, кто имеет удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, а также подал заявление на гражданство. В Госдуме считают, что безработные россияне, также претендующие на обучение, не заметят конкуренции, так как до сих пор выделенные на программу деньги не потрачены. В экспертной среде напомнили, что программа подготовки специалистов должна быть ориентирована на бизнес и учить людей востребованным профессиям.

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Набор курсов

Минтруд подготовил поправки в ряд актов правительства, которые позволят гражданам Украины, ДНР и ЛНР получить новую профессию в России. Это станет возможным благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография», который был запущен для россиян. Документ с поправками к правилам по предоставлению грантов на обучение новым профессиям имеется в распоряжении «Известий».

Пункт 2, где перечисляются категории, для которых предусмотрена реализация мероприятий по организации профобучения, предлагают дополнить абзацем следующего содержания: «граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ и подали заявление о приеме в гражданство РФ», говорится в тексте поправок.

Легко в учении
Центр занятости населения "Моя работа" в Москве
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Согласно документам, пройти такое обучение эта категория граждан сможет в трех организациях: в Агентстве развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia), Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), а также в Томском государственном университете. Чтобы попасть в эту программу, необходимо обратиться в органы службы занятости.

Согласно расчетам правительства, сделанным при запуске проекта «Содействие занятости» в 2021 году, в 2022-м такое обучение должны пройти не менее 345 тыс. человек, а в следующие два — минимум по 125 тыс. человек ежегодно. В результате повысится число занятых в России. При этом ожидается, что часть прошедших обучение зарегистрируется в качестве индивидуальных предпринимателей и начнет применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Средняя стоимость обучения одного человека (выплачивается из федерального бюджета) составит 59,58 тыс. рублей. Согласно данным правительства, в 2022 году на эти цели запланировано около 8,8 млрд рублей.

Легко в учении
Посетители в рекрутинговом центре сети ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» в центре занятости населения «Моя работа» в Москве
Фото: РИА Новости
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В Минтруде «Известиям» рассказали, что для каждого региона свой набор курсов, исходя из того, что востребовано на местном рынке труда. «Длительность программ варьируется от трех недель до трех месяцев. Соискателям доступны различные направления — от обучения отдельным технологиям по рабочим специальностям до повышения квалификации. На текущий день к обучению приступили около 70 тыс. человек, завершили его более 25 тыс.», — рассказали в ведомстве.

«Планируется, что такой мерой поддержки воспользуются до 10 тыс. граждан, прибывших с территории ДНР и ЛНР, оформивших статус беженца или получивших временное убежище и начавших процесс получения гражданства», — рассказали в Минтруде.

Там отметили, что внесение поправок не потребует дополнительного финансирования, так как обучение планируется проводить в рамках выделенных средств. Сейчас проект постановления вынесен на общественное обсуждение и направлен на межведомственное согласование.

«Всего на текущий день в базе вакансий центров занятости свыше 2,4 млн предложений о работе. Зарегистрировались в центрах занятости в качестве безработных менее 680 тыс. человек», — подытожили в Минтруде.

Всего же, по данным на 18 июля, границу с РФ пересекли более 2,6 млн вынужденных переселенцев с территории Украины, ДНР и ЛНР, включая 422 тыс. детей.

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«Известия» направили запросы в организации, которые проводят обучение на предмет возможных новых специальностей учащихся.

Средства остаются

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что предложение Минтруда заслуживает поддержки.

У нас рынок труда специфический. Есть потребность в кадрах, так как не все, кто хочет получить работу, соответствуют требованиям работодателя. Кроме этого, есть новые профессии, например менеджер по работе с маркетплейсами или специалисты в области интернет-маркетинга, — пояснил он «Известиям».

По словам депутата, повышать квалификацию этой категории граждан надо именно исходя из потребностей рынка труда.

— Тем более что в России есть сферы, где существует нехватка наших внутренних ресурсов. Это строительство, сельское хозяйство, ЖКХ и другие. Поэтому думаю, что такая возможность будет востребована среди беженцев. Тем более что это дополнительный доход, а не только надежда на помощь государства, — пояснил политик.

Он убежден, что такое обучение не будет проводиться в ущерб россиянам, так как на сегодняшний день программа не реализует все выделенные на нее деньги.

Легко в учении
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Средства остаются. Поэтому любой гражданин России может этой программой воспользоваться. Другое дело, что многие про нее не знают или не хотят тратить время на обучение. Поэтому не думаю, что тут может быть какой-то перекос, — подчеркнул Нилов.

Член комитета по рынку труда и социальному партнерству РСПП Алексей Перевозчиков считает, что предложение Минтруда будет востребовано, если этих людей будут обучать дефицитным профессиям.

— Несмотря на то что ситуация в экономике сегодня сложная, на рынке есть заметный дефицит кадров. Поэтому если параметры этой программы обучения отвечают нуждам бизнеса — ищут кадры для дефицитных профессий и пополняют трудовые ресурсы, то это можно только приветствовать, — подчеркнул эксперт.

По его словам, гранты в рамках программы по профессиональному обучению должны выдаваться не ради выпуска новых менеджеров или маркетологов, которых и так достаточно, рынку требуются специалисты рабочих профессий.

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