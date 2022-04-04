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Возврату подлежат: власти обсуждают новую программу репатриации специалистов

Почему высококвалифицированные кадры готовы вернуться в Россию из западных стран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Возврату подлежат: власти обсуждают новую программу репатриации специалистов
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2022-04-03 18:33:40
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В России готовится новая программа по возвращению соотечественников — высококлассных специалистов, которые сейчас ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на историческую родину. Об этом «Известиям» рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения. Информацию подтвердили в Минтруде и Минпромторге. Так, в пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что сейчас обсуждается дальнейшее развитие госпрограммы по репатриации соотечественников, которая действует с 2007 года. Например, дополнительные льготы для привлечения высококвалифицированных кадров, проживающих за границей. Эксперты согласны, что сейчас важно максимально удовлетворить возросшую потребность в специалистах, причем не только для промышленности. Важно не только вернуть тех, кто готов это сделать из-за давления в зарубежных странах, но и по максимуму сохранить уже существующий в стране кадровый капитал, указали специалисты.

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Поставили на обновление

Сейчас в российские ведомства поступает множество обращений от россиян, которые в свое время переехали жить за рубеж. Они сообщают, что им и семьям, мягко говоря, некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к правительству. Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов, в которых чрезвычайно нуждается наша экономика.

Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть, — пояснил один из собеседников «Известий».

Возврату подлежат
Специалист работает на территории газораспределительного центра
Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что такие обсуждения идут.

— В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждается дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Меры, которые уже доступны репатриантам, — это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы, — уточнили в ведомстве.

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Правила переезда

Действительно, госпрограмма «по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», существует более 15 лет. Всем пожелавшим вернуться на историческую родину по этой программе полагается не только упрощенный порядок получения статуса, но и различные льготы.

Их размер и объем отличается в зависимости от выбранного для проживания российского региона, но в целом соотечественники могут рассчитывать на компенсацию переезда и выплату пошлин, пособие в течение полугода, а также «подъемные» для обустройства на новом месте.

Еще до пандемии, которая осложнила трансграничные перемещения, по программе репатриации соотечественников в страну переехало более 800 тыс. человек. Больше всего переселенцев прибывало в нашу страну из Казахстана и Таджикистана.

Сейчас много запросов идет со стороны россиян, которые проживают в европейских странах, утверждают источники «Известий». Уровень специалистов потребует новых решений по поводу предоставления им льгот, уточнили они. Координатором программы по переселению соотечественников является МВД, но в нынешней ситуации и с учетом специфики переселенцев большая роль в этом процессе, скорее всего, будет отведена Минпромторгу и Минтруду.

Возврату подлежат
самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Пресс-служба Минтруда сообщила «Известиям», что ведомство поддерживает идею расширения программы для привлечения высококвалифицированных соотечественников из-за рубежа.

— Сигналы о востребованности такой программы мы получаем со стороны работодателей и регионов. Наиболее востребованные работодателями направления — IT-специалисты, инженерно-технические работники, — отметили в пресс-службе Минтруда.

«Известия» направили также запрос в МВД.

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Привлекать или удержать

Опрошенные «Известиями» эксперты подтверждают, что в условиях санкций и необходимости компенсации импортных поставок за счет внутреннего производства выросло значение специалистов высокой квалификации. Как показало исследование SuperJob, несмотря на то, что этот март оказался нетипичным с точки зрения активности работодателей (обычно в этот месяц она растет), в нескольких сферах всё же произошел прирост спроса на кадры. Например, добывающая отрасль за месяц прибавила почти 20% к общему числу вакансий. В сельском хозяйстве и строительстве вакансий стало больше на 8%, в промышленности — на 4%. Банковская отрасль, пострадавшая от санкций первой, за месяц нарастила спрос на 2% за счет увеличения потребности в менеджерах по кредитованию.

Если же говорить о зарплатах, то больше всего предложения в марте выросли в IT — на 1,7% всего за месяц. На втором месте — строительная отрасль (плюс 1,4%), которая продолжает испытывать проблему с нехваткой рабочей силы из-за снижения в пандемию миграционного потока.

По мнению президента SuperJob Алексея Захарова, в нынешней ситуации важно говорить комплексно о программах привлечения высококвалифицированных специалистов. Поэтому просто компенсации переезда и «подъемных» будет недостаточно.

Возврату подлежат
зерно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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— Такие специалисты приезжают за комфортной жизнью, высокими зарплатами и интересными проектами. Поэтому лучшая программа — это дать развиваться рынку и бизнесу, а дальше они сами решат все свои кадровые вопросы. Причем как за счет возвращения уехавших, так и иностранных работников, — считает эксперт.

Алексей Захаров уверен, что уехавшие за деньгами и интересной работой, но не терявшие связи с Россией могут вернуться быстро, если увидят, что в стране комфортно и есть интересные проекты.

Директор Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Михаил Гершман тоже призвал создавать условия, которые позволили бы прежде всего удержать тех специалистов высокого класса, которые сейчас покидают страну. И этот процесс в дальнейшем может продолжиться из-за экономических причин — например, снижения уровня доходов, сокращения научных проектов, добавил эксперт.

Риски очередного витка «утечки умов» можно снизить, только действуя оперативно и комплексно, утверждает он. Михаил Гершман считает хорошим примером пакет по поддержке IT-сектора. Аналогичные действия следует предпринять в отношении ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, добавил он. Эксперт уверен, что эти меры необходимо перенести и на поддержку научных и других высококвалифицированных кадров. А уже создание условий само по себе будет заделом для привлечения соотечественников, которые когда-то уехали в другие страны.

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