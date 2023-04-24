ОВЗ и ныне там: в регионах возникли проблемы при оказании помощи нуждающимся

Фонды из Свердловской области, помогающие детям с ментальными нарушениями, сообщают о серьезной задержке в выплатах компенсаций негосударственным поставщикам соцуслуг: с февраля денег не платили, и когда заплатят — неизвестно. По всей стране некоммерческие организации и бизнес, работающие в этой сфере, сталкиваются с проблемами, касающимися компенсаций: где-то урезается объем услуг, где-то слишком растянут срок платежа. Всё это может прямо отразиться на оказании помощи: детям, пожилым, инвалидам. В проблеме разбирались «Известия».

Задержки не впервые

В фонде «Я особенный» сообщили «Известиям», что ряд организаций Свердловской области, которые помогают детям с ментальными нарушениями, с февраля ожидают денежных компенсаций от минсоцполитики региона. Речь, как утверждается, идет о 60 млн рублей.

В фонде заявляют, что руководство министерства приняло решение о возврате документов на выплату компенсаций и якобы готовит основания на последующий отказ в них. Решение, по данным «Я особенный», может коснуться до 90% негосударственных поставщиков социальных услуг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Юрист фонда Павел Акулов говорит, что формальными основаниями для отказа в выплатах могут назвать наличие неточностей, ошибок в документах; несоответствие форм документов утвержденным шаблонам; несоответствие объемов предоставленных социальных услуг договорам и индивидуальным программам; правильность взимания платы с получателей услуг. Фонд «Я особенный» и другие поставщики направили в суд три заявления по этому делу.

Задержки в выплатах, заявляют в фонде, происходят не впервые. В 2019 и 2022 годах негосударственные поставщики уже переживали подобные ситуации . В конце 2022-го выплат удалось добиться после вмешательства прокуратуры. Тогда за период сентября-октября министерство задолжало фонду более 21 млн рублей, компании АНО «Спектрум-М» — более 28 млн и АНО «Уральский центр развития гражданских инициатив и социального партнерства» — более 30 млн рублей. Прокуратура вынесла представление министерству, после чего деньги были выплачены.

Задержка или отказ

Основатель свердловского Центра поведенческой терапии «Тактика» (также работают с детьми с ментальными нарушениями) Ирина Воропаева подтвердила «Известиям» проблемы с выплатой компенсаций в 2023 году.

— Нет ничего: никаких бумаг, уведомлений, просто не платят деньги , — утверждает она. — Скоро конец апреля, а мне нечем выдавать зарплату, нечем платить аренду, просто нет денег. На расчетном счете лежит 5 тыс. рублей. В декабре арендодатель согласилась пойти на уступки и подождать, но как я буду договариваться в этом году — не понимаю.

Она опасается, что в полном объеме деньги вообще не выплатят, сославшись на приказ № 5, по которому объем возможных услуг сильно урезали («Известия» об этом подробно писали ранее).

Основатель фонда «Я особенный» Александрина Хаитова говорит, что суд, скорее всего, займет сторону негосударственных поставщиков, но разбирательства могут надолго затянуться, и многие организации такого удара не выдержат.

Фото предоставлено Александриной Хаитовой Основатель фонда «Я особенный» Александрина Хаитова

В минсоцполитики Свердловской области заявили «Известиям», что информация об отказе в выплате компенсаций «не соответствует действительности». Там пояснили, что выплата компенсаций «производится после проверки документов о проведенной работе, которые должны быть оформлены в соответствии с утвержденными стандартами».

— Постановлением в принципе не предусмотрен отказ в выплатах, документы могут быть только возвращены поставщику на доработку, — пояснили в министерстве. — Направленные негосударственными поставщиками услуг документы о выполненных работах находятся на проверке, ее срок соответствует правилам.

При этом утверждается, что «стандарты социальных услуг систематически совершенствуются», устанавливается «единый подход при составлении и реализации индивидуальных программ предоставления социальных услуг гражданам». В бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг предусмотрено 250 млн рублей, но при необходимости будет рассмотрена возможность увеличения бюджета.

Фото: ТАСС/пресс-служба Госдумы РФ

Директор Дальневосточного центра местного самоуправления, доктор педагогических наук Нина Поличка замечает, что в таких спорных ситуациях очень важно изучать документы, по которым устанавливается привлечение негосударственных поставщиков к оказанию услуг.

— В положении должны быть прописаны условия взаиморасчетов , — сказала она «Известиям». — Нужно смотреть, есть ли там нормы, которые разрешают министерству не доплатить, заплатить не вовремя или — что маловероятно — вообще отказать.

Нина Поличка поясняет, что с негосударственным поставщиком заключают договор, в котором порядок взаиморасчетов прописан. Там должны быть указаны в том числе действия при проблемах с оплатой и так далее.

Неравенство поставщиков

Александрина Хаитова утверждает, что свердловское минсоцполитики якобы регулярно применяет и другие меры, которые усложняют жизнь негосударственным поставщикам : в частности, принимаются нормативные правовые акты, затрудняющие вхождение новых организаций в реестр.

В других регионах негосударственные операторы социальных услуг также сталкиваются с различными проблемами. В Нижегородской области попросившие не называть себя представители одной из организаций, которые работают в сфере помощи нуждающимся по компенсациям, подчеркивают, что проблемы пока не критические, но серьезные.

— У нас проблема не в задержках, а в том, что нормативно-правовые акты в принципе составлены таким образом, что деньги выплачивают лишь спустя 2,5–3 месяца с момента оказания услуг , — сказал представитель организации.

Фото: Областной комитет социальной защиты населения Президент волгоградского благотворительного фонда «Дети в беде» Галина Морозова

По словам собеседника «Известий», негосударственные поставщики вынуждены сами искать средства на свою деятельность, кредитоваться, чтобы покрыть этот разрыв. Есть и проблема с урезанием объемов услуг.

Президент волгоградского благотворительного фонда «Дети в беде» Галина Морозова замечает, что в их регионе именно это главная проблема — сокращение объемов услуг, которые могут оплатить из областного бюджета.

— Например, мы оказываем услуги по сопровождаемому проживанию инвалидов , у нас в аренде и собственности несколько домов, где ребята обучаются жить самостоятельно, — говорит она. — Раньше нам это оплачивали, но в сентябре соцзащита стала сама оказывать подобную услугу в психоневрологических интернатах города и области, и был выпущен приказ, что помощь может предоставляться только тем, кто проживает в ПНИ и не имеет собственных квартир. Но как раз для всех остальных инвалидов с ментальными нарушениями критично важно научиться жить самостоятельно, не зависеть ни от кого. Пока мы оплачиваем услуги из своих средств.

Галина Морозова также говорит о совершенно неравном отношении уполномоченных органов к государственным и негосударственным поставщикам соцуслуг. По ее словам, случается, что родителям детей, которые в соцзащите просят отправить их за получением услуги к негосударственному оператору, прямо говорят, что вместо этого нужно идти в центры «Семья» или «Вдохновение», созданным при соцзащите.

На преференции государственным, а также «псевдонегосударственным» поставщикам указывают и представители других регионов . Выражается это хотя бы в том, что государственные поставщики получают субсидию месяц в месяц, отметили собеседники «Известий» из Нижегородской области.

— Одна из проблем Федерального закона № 442-ФЗ как раз и состоит в том, что в него заложены разные механизмы финансирования государственных и негосударственных поставщиков , — сказал «Известиям» юрист правовой группы благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор. — Государственные поставщики имеют «государственное задание», им заранее точно известен объем услуг, который будет профинансирован. Негосударственные получают компенсацию за уже оказанные услуги, то есть они должны сначала оказать услуги, потом запросить компенсацию. В некоторых регионах временной сдвиг может составлять квартал — в следующем квартале идет компенсация за услуги, оказанные в этом.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В этой ситуации негосударственные поставщики не только вынуждены нивелировать разрыв в финансировании, но и в принципе сталкиваться с риском: услуги уже оказаны, а компенсация по каким-либо причинам может прийти не полностью, не своевременно или не прийти вовсе.

Павел Кантор отмечает, что в разных регионах известны примеры создания «псевдонегосударственных поставщиков» социальных услуг, которые фактически тесно связаны с отдельными чиновниками, опираются на инфраструктуру и клиентскую базу государственных служб и имеют наибольшее благоприятствование со стороны местных госорганов.

— Конкурировать с ними трудно, однако нельзя сказать, что речь идет о сознательной политике вытеснения негосударственных поставщиков с рынка, — говорит юрист. — Реальное количество неохваченных получателей помощи, особенно в проблемных секторах, еще велико, и сокращение государственных ресурсов на соцобслуживание затрагивает всех поставщиков услуг.

Что делать с проблемой

Александра Хаитова называет главной сложностью тот факт, что по федеральному закону все полномочия по регулированию социального обслуживания в регионе сосредоточены в руках одного профильного министерства.

— Минсоцполитики само готовит нормативные акты, само формирует порядок выплат и порядок вхождения в реестр поставщиков, само распределяет деньги, само является заказчиком, само принимает жалобы и само же их рассматривает, — говорит она.

В ситуации конфликта интересов страдают не только получатели социальных услуг, но и бюджет, — на это указывают Хаитова и несколько других представителей организаций-поставщиков. По их словам, денег на услуги негосударственные операторы тратят меньше, чем остальные участники рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Нина Поличка, впрочем, не согласна с позицией, что проблема в единстве полномочий. Разделение их, считает она, лишь приведет к еще большей бюрократизации.

В Минтруде России сообщили «Известиям», что на уровне федерации устанавливаются общие принципы предоставления социальных услуг, а регионы определяют механизм распределения компенсаций за социальные услуги — самостоятельно, но в диалоге с экспертным сообществом, представителями общественных организаций и родительского сообщества.

Павел Кантор отмечает, что уже давно озвучивается идея побуждать регионы к развитию негосударственного участия в социальной сфере, но всё упирается в возможности субъектов.

— Проблема может быть кардинально решена только закладыванием некоего федерального стандарта уровня социальной поддержки, в том числе в сфере соцобслуживания, ниже которого регион не может опускаться с соответствующей финансовой поддержкой убыточных регионов, — сказал он. — Но это требует как пересмотра законодательства, так и изменения государственной политики в сфере социального обслуживания, которая до сих пор предполагала передачу этого вопроса на уровень регионов.