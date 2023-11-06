Генсек ООН назвал конфликт в Газе кризисом человечества

Генсек ООН Антониу Гутерриш 6 ноября призвал немедленно освободить заложников, которые находятся в секторе Газа.

«Я подчеркиваю мое абсолютное осуждение отвратительных террористических актов, которые совершило ХАМАС 7 октября, и я повторяю свой призыв к немедленному и безусловному освобождению заложников, которых держат в Газе», — сказал он журналистам в ходе выступления по ситуации на Ближнем Востоке.

Гутерриш также обратил внимание на то, что с начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной погибло больше сотрудников Организации Объединенных Наций, чем в любой другой период ее существования. По его словам, аналогично ситуация обстоит и с журналистами. Генсек ООН указал, что среди них число жертв стало самым большим за три десятилетия.

Кроме того, Гутерриш подчеркнул, что в результате наземных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа страдает мирное население, объекты гражданской инфраструктуры. Он отметил, что никто не находится в безопасности, в том числе в больницах и церквях, а также лагерях беженцев.

«Ночной кошмар Газы — это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», — заявил генсек ООН.

Помимо этого, он добавил, что видит явные нарушения международного гуманитарного права, но ни одна сторона палестино-израильского конфликта не стоит выше этих нормативных актов.

Ранее в этот день минздрав сектора Газа сообщил о том, что число погибших в анклаве с начала конфликта с Израилем достигло более 10 тыс. человек. Среди жертв 4104 ребенка.

Накануне, 5 ноября, сообщалось, что как минимум 79 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли при эскалации конфликта в секторе Газа. Еще минимум 24 сотрудника получили ранения. Позднее стало известно о гибели 88 сотрудников.

Ранее, 3 ноября, стало известно, что не менее 15 человек стали жертвами при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе. Кроме того, был нанесен удар по автоколонне с гуманитарной помощью, перевозившей раненых в трех районах города Газа.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.