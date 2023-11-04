За 3 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 125 боевиков на купянском направлении. Об этом в субботу, 4 ноября, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Кроме того, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины. Также были уничтожены два 122-миллиметровых арторудия Д-30, станция РЭБ AN/TPQ-36, минометный расчет и склад с боеприпасами.

По словам Зыбинского, военнослужащие группировки «Запад» нанесли удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ. Самолеты и вертолеты, находящиеся на вооружении у «Запада», нанесли удары по 32-й мехбригаде и 57-й мотопехотной ВСУ.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ в период с 28 октября по 3 ноября нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии.

В этот же день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 ВС РФ уничтожают укрепрайоны и опорные пункты украинской армии в зоне спецоперации на Украине.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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