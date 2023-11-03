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ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по складам вооружения украинской армии

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы РФ в период с 28 октября по 3 ноября нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом 3 ноября сообщило Минобороны России.

Также удары были нанесены по местам хранения вооружения и военной техники и пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

В результате были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства беспилотников и безэкипажных катеров, группы иностранных инструкторов и наемников.

Бледное отражение: нанесены удары заводам и аэродромам в тылу ВФУ
ПВО противника не справляется с большим количеством российских атак

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 ВС РФ уничтожают укрепрайоны и опорные пункты украинской армии в зоне спецоперации на Украине.

До этого, 17 октября, командир тяжелой огнеметной системы ТОС-2 с позывным Змей отметил, что для успешного поражения цели российские военнослужащие пользуются возможностями беспилотников, которые направляют огонь.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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