«Известия» показали боевую работу экипажей ТОС-1 в зоне СВО

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1 Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают активную работу по уничтожению укрепрайонов и опорных пунктов противника в зоне спецоперации на Украине. Кадрами подготовки систем к пуску снарядов и боевой работы расчетов 3 ноября поделился корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Основными целями являются поражаемые укрепрайоны противника, это самое основное, скопления живой силы, склады с боеприпасами», — рассказал командир ТОС-1 с позывным Белый.

Он также отметил, что подразделения тяжелых огнеметных систем ТОС-1 работают чаще в темное время суток. Кроме того, он подчеркнул, что им приходится тщательно выбирать огневые позиции, чтобы успеть отработать и не быть замеченными противником.

Ранее, 20 октября, Минобороны РФ показало кадры работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 Центрального военного округа в зоне спецоперации. Командир боевой машины с позывным Змей отметил, что для успешного поражения цели военнослужащие пользуются возможностями беспилотников, которые направляют огонь.

Кроме того, 15 октября начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что тяжелые огнеметные системы РФ нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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