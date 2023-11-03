Израиль нанес удар по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа

Израиль продолжает нападения на жилые кварталы — утром 3 ноября интенсивному обстрелу подвергся лагерь палестинских беженцев Аль-Магази. Как рассказал корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси, в нем расположен целый район из 10 жилых зданий, который был разрушен практически до основания.

«Речь идет о десятках погибших и десятках пропавших без вести людей, их сейчас ищут под завалами. Были использованы сотни килограммов взрывчатки. В этот раз Израиль вновь атаковал без предупреждения. Бомбардировка проводилась рано утром, многие еще спали», — сообщил он.

Лагерь Аль-Магази расположен в южной части долины Газы и всегда считался безопасным районом, туда съезжаются многие в поисках убежища. На видеокадрах запечатлено, что многие люди погибли из-за обширных разрушений и обвалов строений. Медики и спасатели со спецтехникой в настоящее время не могут добраться до места из-за узких улиц, поэтому гражданские лица вынуждены сами доставать пострадавших из-под завалов, сообщил корреспондент.

«Тут была целая улица с пятиэтажками, в каждом доме — по четыре–пять семей. Дома упали на головы своих жителей. Спасатели не могут ничего сделать. Вы же знаете, им просто не хватает оборудования. По всей Газе им просто нужна техника, чтобы поднять руины», — рассказал один из местных жителей.

Днем ранее, 2 ноября, жители сектора Газа рассказали Бельбесси о последствиях атаки израильской армии (ЦАХАЛ) на лагерь Аль-Бурейдж. Одного из мужчин атака застала во время готовки обеда. По его словам, прилетело около пяти ракет, в результате бомбардировки было полностью разрушено семиэтажное здание. Спаслась только одна маленькая девочка, заявил он.

1 ноября заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

В свою очередь, палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев Джебалия. Кроме того, после ударов по лагерю около 120 человек числятся пропавшими без вести.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.