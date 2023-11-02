Реклама
Прямой эфир
Общество
Росавиация выпустила рекомендации по предотвращению выкатываний самолетов
Мир
В Иране предложили странам ШОС заключить пакт о ненападении
Мир
ЦАХАЛ сообщила об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане
Мир
Красный Полумесяц сообщил о ранении медиков после обстрела ЦАХАЛ «скорой»
Экономика
В банках заявили об отсутствии влияния антироссийских санкций на их работу в РФ
Мир
В Армии обороны Израиля заявили об окружении города Газа
Политика
В МИД РФ назвали атаку на Энергодар нарушением принципов ядерной безопасности ЗАЭС
Армия
В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок ВСУ оператор FPV-дронов
Мир
Латвия запретила движение машин с российскими номерами с 14 февраля
Мир
США расширили санкционный список против России
Общество
Беспорядки в Махачкале и сожжение Корана в Волгограде мог координировать один канал
Политика
В Госдуме усомнились в послаблениях Киева при допконсультации по «формуле мира»
Мир
Медики и пожарные не могут добраться до руин лагеря беженцев в Газе
Сюжет:

Жители сектора Газа рассказали о последствиях атаки ЦАХАЛ на Аль-Бурейдж

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители сектора Газа рассказали в четверг, 2 ноября, журналисту Мохаммеду Бельбесси о последствиях атаки израильской армии (ЦАХАЛ) на лагерь Аль-Бурейдж.

«Это настоящая кровавая баня, тут жили женщины, старики, дети — они все умерли. Много домов, все были перенаселены, их уничтожили. Каждый в этом лагере потерял кого-то близкого» — рассказал местный житель.

Второй мужчина поведал, что атака застала его во время готовки обеда. По его словам, прилетело около пяти ракет, в результате бомбардировки было полностью разрушено семиэтажное здание. Спаслась только одна маленькая девочка, заявил он.

Третий житель Газы сообщил, что он также был очевидцем атаки на лагерь беженцев Джебалия, которая произошла 31 октября. По его словам, израильские вооруженные силы «специально бьют по тем местам, где огромное количество людей», в том числе по густонаселенным гражданским районам и плотной жилой застройке.

«Картина говорит сама за себя — это мог сделать только Израиль, посмотрите на этот ужас, и после этого кто-то полагает, что мы не будем вступать в сопротивление», — добавил мужчина.

Он также указал на обломки бетона, на месте которых раньше, по его словам, было шестиэтажное здание, которое «превратилось в песок».

«Сложно даже сказать о количестве жертв при разрушении такого масштаба. Во всех этих домах жили люди, Израиль даже не предупреждал об этом, просто сраонял район с землей — сотни человек, может 200, может 300, там были женщины, дети, в чем их вина, чем они провинились?» — резюмировал третий очевидец атаки.

Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе
Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС

Ранее в этот день Бельбесси сообщил, что медицинские работники и пожарные службы не могут добраться до погибших из-за удара по лагерю беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. По его словам, израильская атака сровняла с землей большое количество зданий, под их обломками могут находиться сотни погибших, рассказал журналист.

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

В тот же день палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев Джебалия. Кроме того, после ударов по лагерю около 120 человек числятся пропавшими без вести.

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил данную атаку. По его словам, это было нужно, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован.

Боевые в действии: каков военный потенциал ЦАХАЛ и ХАМАС
И почему израильская армия не может нанести сокрушительное поражение палестинскому движению

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023