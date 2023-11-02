Жители сектора Газа рассказали о последствиях атаки ЦАХАЛ на Аль-Бурейдж

Жители сектора Газа рассказали в четверг, 2 ноября, журналисту Мохаммеду Бельбесси о последствиях атаки израильской армии (ЦАХАЛ) на лагерь Аль-Бурейдж.

«Это настоящая кровавая баня, тут жили женщины, старики, дети — они все умерли. Много домов, все были перенаселены, их уничтожили. Каждый в этом лагере потерял кого-то близкого» — рассказал местный житель.

Второй мужчина поведал, что атака застала его во время готовки обеда. По его словам, прилетело около пяти ракет, в результате бомбардировки было полностью разрушено семиэтажное здание. Спаслась только одна маленькая девочка, заявил он.

Третий житель Газы сообщил, что он также был очевидцем атаки на лагерь беженцев Джебалия, которая произошла 31 октября. По его словам, израильские вооруженные силы «специально бьют по тем местам, где огромное количество людей», в том числе по густонаселенным гражданским районам и плотной жилой застройке.

«Картина говорит сама за себя — это мог сделать только Израиль, посмотрите на этот ужас, и после этого кто-то полагает, что мы не будем вступать в сопротивление», — добавил мужчина.

Он также указал на обломки бетона, на месте которых раньше, по его словам, было шестиэтажное здание, которое «превратилось в песок».

«Сложно даже сказать о количестве жертв при разрушении такого масштаба. Во всех этих домах жили люди, Израиль даже не предупреждал об этом, просто сраонял район с землей — сотни человек, может 200, может 300, там были женщины, дети, в чем их вина, чем они провинились?» — резюмировал третий очевидец атаки.

Ранее в этот день Бельбесси сообщил, что медицинские работники и пожарные службы не могут добраться до погибших из-за удара по лагерю беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. По его словам, израильская атака сровняла с землей большое количество зданий, под их обломками могут находиться сотни погибших, рассказал журналист.

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

В тот же день палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев Джебалия. Кроме того, после ударов по лагерю около 120 человек числятся пропавшими без вести.

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил данную атаку. По его словам, это было нужно, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.